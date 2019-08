“Si quieren protestas, háganlas”

El Ministro de Transporte e Infraestructura ingeniero Fernando Martínez, aseguró que los transportistas no tienen razón para estar llamando a nuevas protestas, porque a criterio del funcionario, las mesas de negociación están funcionando con las organizaciones de transportistas más grandes que hay en el país.



“Creo que no hay razón para un nuevo paro”, dijo el ministro, quien luego aseguró que si los transportistas quieren hacer sus protestas, en Nicaragua hay “libertad de expresión” y pueden hacerlo si así lo desean.



Andrés Lara, presidente de la Cámara Nacional del Transporte, anunció la semana pasada que realizarían una marcha nacional como medio de protesta para obligar al gobierno a abrir una mesa nacional de negociación y no mesas departamentales politizadas, donde se puedan discutir los problemas nacionales del sector y adelantó que la marcha podría realizarse durante ésta semana.



Descuento ya se les está yendo



Los transportistas también se quejaron que de acuerdo con el incremento del precio del combustible, el descuento que autorizó el gobierno de un dólar con 30 centavos por galón de combustible se ha reducido, y por lo menos en un mes sería superado.



Pero el ministro explicó que el transporte tiene sus propias particularidades, y por esa razón se decidió que las negociaciones se harían a través de las mesas departamentales. “Se abordará de esa manera, hay comisiones que ya están trabajando por departamento”, indicó.



Detalló que el transporte de carga es un sector que tiene sus propias características, y puso como ejemplo los problemas que enfrentan con la destrucción de los candados de seguridad de los contenedores que son objeto de robo en el trayecto de la carretera hacia El Guasaule.



Otro de los problemas, según Martínez Espinosa, es que unidades de carta internacional entran al país para levantar carga nacional. Esos temas, a criterio del titular de transporte e infraestructura, son los que se discutirán en las mesas de negociación departamental.



De acuerdo con los transportistas, esos temas no pueden ser resueltos por delegados departamentales que son quienes encabezan las mesas de negociación, por lo que exigen que en el sector de carga haya una mesa con carácter nacional encabezado por la Coordinadora Nacional del Transporte.



Las organizaciones condicionaron su participación en las negociaciones sólo si el gobierno instala mesas nacionales por cada uno de los sectores: carga, interurbano, selectivo, urbano y acuático para discutir la incorporación al sistema regulado del transporte de carga para la obtención del precio del combustible con el descuento establecido por el gobierno.