Denuncian a Luis Barboza por haberlos “embrocado”

Los dirigentes sindicales de Zona Franca Atlantic Apparel S.A. ubicada en el departamento de Granada, hicieron ayer una nueva denuncia sobre irregularidades cometidas por el dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores CST-José Benito Escobar, Luis Barboza, al momento de representarlos en las negociaciones con la patronal.



Un grupo de dirigentes de varios sindicatos de la maquila antes mencionada, llegaron hasta la redacción de EL NUEVO DIARIO para señalar a Barboza como “un dirigente deshonesto” que ha “traicionado a los trabajadores” al negociar a sus espaldas con la patronal.



Los dirigentes de la maquila entregaron copia de la misiva respaldada por 1,900 trabajadores de más de 2 mil que trabajan en dicha empresa.



“La actitud de los asesores de la CST-José Benito Escobar es irresponsable, pues aprovechándose de nuestro estado de necesidad, sacan ventaja para ellos mismos, sin importarles cómo vamos a hacer cuando no tengamos empleos para garantizar la alimentación de nuestras familias”, dice parte de la misiva.



Según afirmaron, desde finales de 2007, iniciaron una lucha gremial de varios meses en los que demandaban el pago retroactivo de horas extras trabajadas y otros beneficios, pero al momento de las negociaciones Barboza, “se arrogó el derecho de negociar”.



La carta fue enviada a la patronal, a la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, la Organización Internacional del Trabajo, y a la Comisión de Zonas Francas, entre otros.



“Alertamos a los trabajadores de la industria de la confección de prendas de vestir a no dejarse engañar de estos seudo líderes sindicales, que viven del sindicalismo, ya que en el fondo no defienden nuestros intereses, sino los suyos, tal y como ocurrió con los trabajadores de la Mil Colores y otros”, agrega la misiva.



Los trabajadores de la maquila y dirigentes sindicales se identificaron como Mario Bejarano, Ricardo Obando, Douglas Chavarría y Flor Morales Leiva, quienes representan a cuatro organizaciones sindicales de dicha maquila.



Luis Barboza, dirigente de la CST-JBE, dijo a EL NUEVO DIARIO que se trata de una campaña en su contra, pues nunca ha dejado “colgado de la brocha” a ningún dirigente trabajador.