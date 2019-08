Ejército otra vez corto para elecciones

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, reveló ayer que el presupuesto asignado para este año es insuficiente para dar la debida cobertura a los comicios municipales, por lo que espera que en la primera oportunidad de reformas al Presupuesto, se le asignen más recursos.



Según el general Halleslevens, su institución sólo tiene siete millones de córdobas para resguardar la movilización de al menos 200 mil ciudadanos de todo el país que trabajarán en las elecciones municipales.



Adicionalmente, el Ejército, en coordinación con el CSE, debe brindar seguridad al transporte en las regiones autónomas de la Costa Caribe, los lugares más alejados de los centros urbanos más importantes del país.





Presupuesto ya no es el mismo

El jefe del Ejército dijo que el presupuesto asignado se ha desactualizado con el aumento del precio del petróleo, por lo que desde ya hay déficit, y al final del año será mayor.



El monto que se necesita no se ha estimado porque, según Halleslevens, dependerá de las decisiones de los diputados respecto de las elecciones en la RAAN y el proceso de verificación, ya sea a nivel nacional o sólo en la Costa Caribe Norte.



De no haber verificación, tal como están planteadas las elecciones, el déficit sería de unos siete millones, pero si los diputados deciden que habrá todos los procesos para las elecciones, se necesitarán más recursos.



Como en ocasiones anteriores el Ejército dispondrá de todos los medios con que cuenta para que las elecciones sean lo más eficiente posible. Halleslevens aseguró que destinarán medios aéreos y navales, así como los componentes de tropas, camiones, técnica especial y comunicaciones.



El Ejército tiene bajo su responsabilidad la movilización de 72 mil 879 miembros de Juntas Receptoras de Votos, JRV; 121 mil 470 fiscales, 12 mil 145 policías electorales, los que suman más de 200 mil personas. En estas elecciones, de acuerdo con el magistrado del CSE Roberto Rivas, habrá cerca de 12 mil JRV en todo el país.