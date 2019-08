Fracasa proyecto del adoquinado

El 50 por ciento de los proyectos de adoquinado destinados para la región central del país no serán ejecutados este año, según lo reconoció el Ministro de Transporte e Infraestructura, ingeniero Pablo Fernando Martínez, quien responsabilizó de ello a la falta de visión de los funcionarios del Banco Mundial.



Martínez explicó que los funcionarios del Banco Mundial en Nicaragua no lograron adjudicar los proyectos a tiempo, y a eso se debe la subejecución del adoquinado, pero el ministro también señaló que en el diseño de los proyectos no se tomaron en cuenta las variaciones en los precios del petróleo, lo que también incidió en el incrementó de los costos de los proyectos.



El titular del MTI detalló que de los 320 kilómetros de adoquinados aprobados para éste año solo se podrán ejecutar 150.





Cuenta Reto del Milenio

Las declaraciones del ministro fueron hechas durante la apertura de ofertas para la rehabilitación de la carretera Villanueva-El Guasaule, proceso de licitación que comenzó desde abril pasado y al que fueron invitadas ocho empresas precalificadas de las que sólo participaron cuatro.



La Cuenta Reto del Milenio aprobó el gasto de 12 millones de dólares para el proyecto de rehabilitación de 18 kilómetros en Chinandega, y según Juan Sebastián Chamorro, representante de la Cuenta Reto del Milenio, la carretera contará con dos carriles y un hombro de 50 metros que permitirá disponer de un espacio para ciclovías y aceras para el tráfico no mecanizados. “Será una carretera bastante cómoda”, a criterio de Chamorro.



En la licitación tomaron parte las empresas Meco S. A., que ofreció construir la carretera en 16 millones 291 mil 842 dólares, mientras que Corporación M y S International dispuso 14 millones 150 mil 265 dólares para la rehabilitación de los 18 kilómetros, en cambio Astaldi S. A. ofreció 15 millones 487 mil dólares, y Santa Fe dispuso 17 millones 313 mil 413 dólares

El Ministro de Transporte e Infraestructura, invitado al acto de apertura, destacó la transparencia en el proceso y señaló que las ofertas presentadas se encontraban dentro de los rangos establecidos.



Según el representante de la Cuenta Reto del Milenio, además de este proyecto también está previsto el tramo León-Poneloya-Las Peñitas y Somotillo-Cinco Pinos. Chamorro destacó que el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la municipalidad de Somotillo realizan trabajos de mantenimiento en el tramo Villanueva-El Guasaule, que tiene un costo de 250 mil dólares, aportados por el programa, mientras inicia el proyecto de rehabilitación de los 18 kilómetros.