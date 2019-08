“Morales no es de la Cruz Roja”

La Junta Directiva interventora de Cruz Roja desautorizó ayer a Ricardo Morales, ex asesor legal de la institución e hijo de Esperanza Bermúdez, quien al aparecer se está reuniendo con miembros de filiales departamentales.



Leonor Gallardo Rivera, presidenta interina de Cruz Roja Nicaragüense, afirmó ayer que se enteraron de que Morales se está reuniendo con afiliados, al parecer, utilizando el nombre de la institución.



“Nosotros nos enteramos de que ha estado haciendo visitas a diferentes sitios, y ‘entendíamos’ que no es parte de la institución. No estamos muy seguros de cuál ha sido su intención, queremos prevenir cualquier cosa que pueda pasar, y alertar al personal de Cruz Roja”, expresó Gallardo.



Fuentes que prefirieron hablar bajo la condición del anonimato, afirmaron a EL NUEVO DIARIO que Morales trata de convencer a los miembros para que voten por él, ante la proximidad de las elecciones que la administración de su mamá dejó de realizar arbitrariamente.



“Se trata de eso, probaron el poder, les gustó y ahora no quieren soltarlo. Aparentemente quieren volver a la presidencia”, dijo la fuente.



La misma fuente expresó que la otra posibilidad es que Morales, tras la auditoría de la Junta Directiva interventora, tenga problemas con los documentos legales requeridos por la institución, y que, al parecer, ya se dieron por desaparecidos.



La junta interventora ha tenido conocimiento que Ricardo Morales se ha reunido con algunos miembros de las filiales de Rivas, Tipitapa, Granada y otros, donde doña Esperanza podría contar con más apoyo.



“(Morales) ya no forma parte de la institución, hacemos esa aclaración pública”, para luego reconocer que en Cruz Roja “se dio un problema de ingobernabilidad y falta de legalidad por el retraso de las elecciones”, por parte de las anteriores autoridades.



“Él es parte de este grupo de personas que fue necesario retirar, estamos aclarando que él no puede estar representando a Cruz Roja Nicaragüense”, reiteró Gallardo.



Sin embargo, la funcionaria aclaró que el ex asesor legal de la institución puede reunirse “con quien quiera”, mas no “puede representar a la Cruz Roja Nicaragüense”.





Recuento de lo que pasó

Como se recordará, el Ministerio de Gobernación intervino la institución y nombró a Gallardo como interventora, mientras ordenaba el desastre administrativo y organizaba nuevas elecciones.



En la institución benemérita no se realizan elecciones desde 2002. Morales y su hijo salieron señalados por cometer actos irregulares en la institución.