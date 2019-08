El director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, Roberto Sánchez dijo que la fiesta del Palo de Mayo nunca ha sido secuestrada por el pacífico, por lo que atribuyó las declaraciones del ex alcalde Bluefields, Moisés Arana Centeno a las “calenturas” que provocan los procesos electorales en Nicaragua.



El funcionario municipal dijo que hay razón de celebrar esa tradición en Managua porque en la capital viven miles de costeños al tiempo que preguntó ¿Esto es como que se molesten los masayas porque en Bluefields se les ocurra celebrar las fiestas de San Jerónimo?.



“Me parece que es positivo que se celebre en Managua la fiesta del Palo de Mayo porque es una manera de lograr la unidad nacional”, dijo Ramírez quien le recordó al ex edil de Bluefields que en febrero de este año la Alcaldía de Managua le brindó un homenaje a Miss Lizzie Nelson por ser una persona que ha rescatado y promovido la cultura costeña y en especial la danza.



Dijo que en esa oportunidad el alcalde capitalino, Dionisio Marenco fue bien claro cuando dijo que la municipalidad de Managua estaba en el compromiso y obligación de respaldar todas las expresiones provenientes de la costa caribe, considerando la gran población de origen costeño que vive en la capital.



“Si buscamos en el comercio, en los cargos públicos cantidad de gente de origen costeño, pero además de eso en el caso concreto de este año la Alcaldía de Managua no es la primera vez que está apoyando esto (las celebraciones del Palo de Mayo) y no organizando. La comuna capitalina lleva varios años de apoyar estas actividades porque ha sido algo espontáneo de los organismos conformados por costeños en Managua.



Recuerda Sánchez que los costeños primero comenzaron haciendo estas actividades en el parque El Carmen, después en la Loma de Tiscapa y este año decidieron hacerlo en el parque Japón-Nicaragua, donde participan organismos bien representativos que no están identificados con determinados sectores políticos o religiosos, está la universidad URACCAN, la comisión de Derechos Humanos (CEDECA), los ex-alumnos del La Salle.



“Nosotros como Alcaldía lo que hicimos fue apoyar la iniciativa y creemos que salió bien, porque quienes estuvieron en el parque Japón-Nicaragua el sábado por la tarde se dieron cuenta de la representatividad que había y presencia de dirigentes costeños que incluso viven en Bluefields, donde se respetó la autenticidad en el sentido de las expresiones de la música, la danza y la gastronomía”, dijo. En el parque Japón-Nicaragua hubo toda la diversidad de platos propios de la costa caribe.