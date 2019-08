Ofensivo derroche

El Presidente de la República, Daniel Ortega, continúa viajando en jets comerciales privados, esta vez en un Boeing 707 con capacidad para 149 pasajeros, el cual sufrió daños la noche del lunes en el aeropuerto de Montevideo, Uruguay, lo que impidió la asistencia de Ortega a la Cumbre sobre el Clima.



“Se trata de un Boeing 707 que cumple servicios para el gobierno de Nicaragua y es un aparato arrendado a una empresa de Mali, en África. La aeronave tiene matrícula de ese país y una tripulación extranjera, también contratada”, afirmó el diario EL País de Uruguay, el cual presentó ayer un reporte completo sobre el incidente que deja al descubierto los suntuosos gastos de la familia presidencial justo cuando el país está siendo pulverizado por la carestía de la canasta básica, la energía eléctrica, los alimentos y los combustibles.



Rentarán otro



La primera dama, Rosario Murillo, dijo a la Nueva Radio Ya que el daño al avión es mayor y debe ser reparado, por lo cual se rentaría otra aeronave para continuar el periplo de Ortega hacia San Pedro Sula, a una Cumbre del Clima, pero dijo no estar seguro si llegarían anoche o hasta hoy.



¿Por qué Ortega y su comitiva oficial no pueden viajar en vuelos comerciales si es el mandatario de uno de los países más pobres de América Latina y no es ningún sultán petrolero?



Boeing 707 con alto consumo de combustible



El informe periodístico de El País de Uruguay devela no sólo que el gobierno de Nicaragua ha contratado los servicios de una tripulación extranjera, sino, además, la renta de una aeronave cuyo costo de operación son altos, debido al fuerte consumo de combustible, una de las razones por las que se dejaron de producir en 1978. Ninguna aerolínea comercial, excepto una iraní, ofrece vuelos a través de los 707, pero otras empresas los ofrecen en vuelos VIP y charter.



Los Boeing 707 han sido propicios para viajes transcontinentales, y la estrella de cine John Travolta es aficionado a pilotearlos. Se fabricaron 1,010 unidades entre 1958 y 1978, y el Boeing 707 llegó a ser utilizado como Avión Presidencial de los Estados Unidos (Air Force One). Pero una de sus debilidades fue la alta contaminación y consumo de combustible que producían.



El gobierno de la República de Mali, en África Occidental, es propietario de al menos un Boeing 707 similar al usado por Ortega, al igual que el gobierno de Angola, y lo que se conoce es que estos países africanos han comprado estos aviones para refaccionarlos y ponerlos en renta.



Ortega visitó hace un año varias de estas repúblicas africanas, en un Boeing 707 que le facilitó Muammar El Kaddafi.



Se han aficionado



La pareja presidencial se ha aficionado a viajar en vuelos privados de aviones Boeing. Primero hicieron un periplo mundial en un 707 facilitado por Kadaffi para ir a Venezuela, Argelia, Libia, Irán, Mali y Cuba. Posteriormente, viajaron a la Cumbre Iberoamericana en noviembre en Santiago de Chile, en un 737 de la compañía Global Air, de bandera mexicana. Y ahora, viajan en un Boeing 707 que sufrió desperfectos. Se desconoce en qué aeronave regresarán al país y viajarán a Italia e Irán, donde se les espera el tres de junio.



Vuelta al Sheraton



Rosario Murillo informó ante noche que el avión en que viaja Ortega fue impactado en una de sus alas por un vehículo que presta servicio en el aeropuerto internacional de Montevideo y tuvieron que volverse al Sheraton.



El choque provocó una avería seria en una de las alas del avión, lo que obligó a Ortega y su delegación a volver a la ciudad y contratar otra aeronave porque el daño es mayor, dijo Murillo. "El avión necesita reparaciones que no son tan simples y que van a llevar varios días", dijo.



Se intentó localiza al contralor Luis Ángel Montenegro para saber si conocían de la contratación de esta aeronave y tripulación, por parte del gobierno de Nicaragua, pero no fue posible obtener su punto de vista.



El incidente



El lunes un camión chocó al avión del presidente nicaragüense Daniel Ortega antes de decolar, e impidió la partida de la delegación. El accidente se produjo el lunes a la hora 19.09, cuando un camión de Candy-sur, la empresa que opera los servicios de tierra en el aeropuerto de Carrasco, chocó al avión de Ortega y le rompió el alerón del ala derecha. En una maniobra de giro próxima al avión, el camión impactó a la aeronave, durante el aprovisionamiento previo al decolaje (catering). En el momento, el chofer del camión no informó la rotura del alerón.



Pero antes de ordenar el despegue, el comandante del aparato realizó el chequeo rutinario y detectó el problema. El gerente de operaciones de Candy-sur, Richard Saurina, dijo a El País que el comandante advirtió el incidente porque "sintió el toque". Al operador del camión de Candy-sur lo separaron del cargo, dijeron a El País fuentes sindicales de la empresa.



Candy-sur informó que se abrió una investigación sobre el incidente, pero no confirmó la sanción al empleado. Según aspectos iniciales de la pesquisa, el camión no advirtió el impacto contra el avión y continuó con sus tareas, pero fue identificado más tarde por el sistema de cámaras de vigilancia de la policía aeronáutica de Carrasco.



En la Cancillería uruguaya se conoció el incidente en la misma noche del lunes. La delegación retornó al hotel Sheraton, donde se quedará por lo menos hasta este mediodía (miércoles). Pero no se pudo establecer con certeza si Ortega permanece en Uruguay o se fue en un vuelo comercial.



El daño causado fue calificado como "menor" por fuentes del aeropuerto, pero en los hechos esa rotura le impide volar. Con respecto al avión de Ortega, en Uruguay no hay idoneidad técnica para reparar el alerón, y un ingeniero aconsejó llamar a Boeing, en Chicago. Esa empresa envió a Montevideo información técnica para facilitar la reparación, que puede demorar varios días. Candy-sur se haría cargo de los costos de la reparación del avión.



Fuente: El País de Uruguay.