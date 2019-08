Entregan a involucrado en homicidio de inspectora policial

Interpol de los Estados Unidos entregó ayer a la Policía Nacional al prófugo Daniel Martínez Rojas, coautor de los delitos de secuestro y extorsión en perjuicio del productor sauceño Emiliano Luna Ruiz, y del homicidio de la inspectora de la Policía Aracely del Carmen Vargas Bermúdez.



La entrega se hizo efectiva en el Aeropuerto Internacional de Managua. Martínez Rojas arribó al país en un vuelo especial procedente de Houston, Texas, donde fue capturado en la casa de un familiar.



La juez de Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, Victoria del Carmen López, emitió la orden de su captura el 19 de octubre de 2007.



Este sujeto, su hermano Antonio Martínez Rojas, Róger Antonio Palacios Meza y Carlos Antonio Vallejo Meza, secuestraron al productor Emiliano Luna Ruiz cuando se dirigía a su finca ubicada en las afueras del municipio de El Sauce, departamento de León.



Este hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2007. Por su rescate los secuestradores pedían 50 mil dólares. El 3 de octubre la Policía logró la liberación de Luna Ruiz, después de un intercambio de disparos con los plagiarios, en el que pereció la inspectora Aracely del Carmen Vargas Bermúdez

Según la Policía, estos cuatro sujetos bajo intimidación procedieron a reducir a su víctima y a trasladarla de forma violenta hacia el kilómetro 63 de la Carretera Panamericana Norte, en la cuesta El Coyol.



Durante tres días estuvieron negociando con la familia, exigiendo un rescate, primero de 50 mil dólares, pero al ver que era imposible que recogieran esa cantidad de dinero, acordaron 10 mil.



El 3 de octubre acordaron que una hija de la víctima llevaría el dinero con rumbo a la ciudad de Estelí, pero en el camino hubo dos cambios de seña, y finalmente se acordó que se pagaría el rescate en un tramo de la carretera de la cuesta El Coyol.



Precisamente, la inspectora Vargas Bermúdez pereció durante la intervención policial que se produjo posterior al pago del rescate que hizo la hija de la víctima.





Queda uno pendiente

La Jefa de la División de Relaciones Públicas, comisionada mayor Vilma Reyes, dijo ayer que “éste es un compromiso adquirido por nuestra Directora (primera comisionada Aminta Granera) de capturar a todos los integrantes de esta banda delincuencial, quedando pendiente la captura de Róger Antonio Palacios Meza, cabecilla del grupo”.



Los otros detenidos son Antonio Martínez Rojas y Carlos Antonio Vallejo Meza, quienes aceptaron los cargos y fueron condenados.



No obstante, ayer el prófugo Daniel Martínez Rojas al ser abordado un momento por los medios de comunicación dijo desconocer de qué se le acusaba.





“No me han dicho nada”, sostuvo.





¿Dónde te capturaron?

En Estados Unidos estaba yo.





¿Cuánto tiempo tenías de vivir ahí?

Tenía poquito tiempo.





¿Qué hacía allá?

Pues trabajando, ¿no?, ¿quién va para allá a otra cosa? Vamos a trabajar los que vamos para allá”.



Martínez Rojas viajó con un pasaporte provisional emitido por el Consulado de Nicaragua en Houston, Texas. Según este documento nació en Chinandega, el 15 de abril de 1967.



Por su parte, la Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionada mayor Glenda Zavala, señaló que Martínez Rojas tuvo una participación directa en este secuestro.



“Esto significa que participa desde la planificación del hecho, es uno de los autores intelectuales del delito”, explicó.



El único prófugo en este caso, Róger Antonio Palacios Meza, perteneció a las filas del Ejército y trabajó para Albanisa.



Algunas versiones indican que se desempeñaba como conductor del tesorero del Frente Sandinista y Director de Petronic, Francisco López. Pero el funcionario al ser consultado por EL NUEVO DIARIO lo negó, no así que trabajara en Albanisa.



Palacios Meza es considerado el líder del grupo y también señalado como la persona que jaló el gatillo del arma que acabó con la vida de de la inspectora Vargas Bermúdez

Las autoridades policiales aseguraron ayer que este sujeto ya está ubicado, que se encuentra en Centroamérica y muy pronto se concretará su captura.