Niegan secuestro del Palo de Mayo

Bluefields / Managua

La directora del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa Atlántica (Cedehca), Miriam Hooker, rechazó rotundamente los señalamientos vertidos por varias personalidades que denuncian el secuestro y manipulación política del Palo de Mayo.



“Desde hace varios años el Cedehca ha promovido el rescate del Palo de Mayo, el Tulululú, el King Polanka, la Fiesta del Cangrejo en Corn Island y otras expresiones culturales del pueblo costeño”, indicó Hooker.



Las palabras de la funcionaria fueron respaldadas desde Managua por el director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía, Roberto Sánchez, quien atribuyó las declaraciones del ex alcalde Bluefields, Moisés Arana Centeno, a las “calenturas” que provocan los procesos electorales en Nicaragua.



El funcionario municipal abundó en razones para celebrar esa tradición en la capital, pues en la ciudad viven miles de costeños, por eso preguntó: “¿Se molestan los masayas porque en Bluefields se les ocurre celebrar las fiestas de San Jerónimo?”



En tanto, Hooker indicó que Cedehca es un organismo no gubernamental con personería jurídica que siempre ha salido limpio en la rendición de cuentas de los fondos que ha recibido de distintos cooperantes.



Respecto del financiamiento del Palo de Mayo de este año, explicó que recibieron un total de 17 mil dólares, de los cuales, siete mil fueron aportados por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales; cinco mil, por el Instituto Nicaragüense de Turismo; un mil 500, por el Fondo Nacional de Inversiones (FISE); un mil 500, por el Instituto Nacional de Cultura, y dos mil, por Lotería Nacional e Instituto Nicaragüense de Pesca.



“Hasta el momento hemos invertido 17 mil dólares en camisetas, en la contratación de la agrupación musical Caribbean Taste, Apoyo a Mayo Ya en la RAAN, Palo de Mayo en barrios de Bluefields, apoyo a comparsas, apoyo a carrozas, premios a concursos y publicidad, entre otros gastos”, detalló Hooker.





Consenso

La directora de Cedehca asegura que todo el dinero recaudado se ha utilizado en la celebración del Palo de Mayo en la Costa Caribe. “La celebración de esta festividad en la Plaza Amistad Nicaragua-Japón fue financiada por costeños que viven en la región del Pacífico y con el aporte de la Alcaldía de Managua. Además, no tuvimos nada que ver con la actividad simultánea que organizó el gobierno en la Plaza de la Revolución”, explicó.



Al mismo tiempo, afirmó que los fondos recaudados en la celebración del Palo de Mayo de Managua se invertirán en mejorar las condiciones del Instituto de secundaria Cristóbal Colón de Bluefields.



Hooker explicó que el Comité Organizador del Palo de Mayo de Bluefields está integrado por las universidades, instituciones, promotores de los barrios y la misma alcaldía. “Me sorprende que salgan diciendo que no se tomó en cuenta a la municipalidad”.



La divulgadora de la alcaldía de Bluefields, Ninoska Mairena y la concejal Karla Martin, reconocieron que efectivamente Cedehca está aportando fondos para las actividades culminantes del Palo de Mayo.





Por unidad nacional

Roberto Sánchez vio positivo que se celebre en Managua la fiesta del Caribe, “porque es una manera de lograr la unidad nacional”. Aseguró que la comuna lleva varios años de apoyar estas actividades porque ha sido algo espontáneo de los organismos conformados por costeños en esta ciudad.



El funcionario municipal dijo que hay que tener cuidado a la hora de criticar, porque el viernes pasado en el Palacio de la Cultura, por una iniciativa del arquitecto Luis Morales, Director del Instituto Nicaragüense de Cultura, se realizó un foro con tres especialistas en la cultura caribeña: la antropóloga Bárbara Bush, el historiador costeño Johnnie Hodgson y el profesor Germán Romero.



Confirmó que la Alcaldía de Managua financió en estas actividades a Philips Montalbán por ser muy representativo del Caribe.