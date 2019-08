Obra en San Francisco Libre costó C$ 6 millones 930 mil Carretera del MTI no soportó primeras lluvias

Todo parece indicar que los trabajos realizados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura para dar condiciones a la carretera hacia San Francisco Libre no pasaron la prueba de fuego, y las primeras lluvias ya comenzaron su efecto negativo sobre la vía generando la alerta de las autoridades locales y de los comunitarios.



Según el Ministro de Transporte e Infraestructura, ingeniero Pablo Fernando Martínez, en San Francisco Libre la carretera se “reparó de acuerdo con las posibilidades económicas”, de la institución.



Justino Mendoza Treminio, habitante de San Francisco Libre, reconoció el trabajo que realizaron sobre la vía, sin embargo, asegura que hubo fallas al no diseñar desagües a ambos lados de la pista.



“Si usted se fija, el agua de los aguaceros se empoza a los lados y pronto cubrirá la carretera”, aseguró, tras mostrar su temor a volver a vivir los momentos difíciles cuando los pegaderos incomunican al pueblo con el resto del país.



Según Mendoza Treminio, en la comunidad han caído dos aguaceros “fuertes”, pero el agua ya comenzó a dañar la vía. “¿Qué tal si llueve con mayor fuerza?, volvemos a lo mismo de antes”, afirmó.



Pero según el ministro de Transporte e Infraestructura, en San Francisco Libre se hizo lo mejor que se pudo, “pero a las fuerzas de la naturaleza sólo Dios lo sabe”.





Pero obras “ya concluyeron”



Una nota de prensa de Relaciones Públicas del Ministerio de Transporte e Infraestructura indica que las obras de rehabilitación de la carretera ya concluyeron, y que en la actualidad se trabaja en el reforzamiento del puente San Roque que presentaba severos daños en su estructura y corría el riesgo de desplomarse, pero también se trabaja en la limpieza y reforzamiento del puente La Palmita.



Según la nota de prensa institucional, en la carretera de acceso a San Francisco Libre, el MTI hizo una inversión total de seis millones 930 mil córdobas, provenientes de recursos del tesoro.





Sin fondos de emergencia

El ingeniero Fernando Martínez confirmó que el ministerio no tiene previsto fondos de emergencia para enfrentar crisis como la vivida el pasado año por las fuertes lluvias que según Ineter, serán con mayor intensidad.



“No hay fondos de emergencia”, afirmó categóricamente el ministro Martínez, quien explicó que la Asamblea Nacional “aprueba fondos con destinos específicos”, sin embargo, dijo creer que la Asamblea Nacional “está abierta a escuchar como lo hizo el año pasado”, tras el paso del huracán Félix.





Aprueban créditos

El ingeniero Martínez Espinosa mostró su satisfacción por la aprobación en la Asamblea Nacional de dos créditos concesionales otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, por los 38 millones y medio de dólares los que serán utilizados en la construcción de la carretera Jinotega-Matagalpa y San Ramón Muy Muy.



Para la construcción de la carretera San Ramón-Muy Muy, el BCIE destinará 21 millones 710 mil dólares que serán invertidos en la rehabilitación de 40.4 kilómetros que permitirá que la producción de leche, carne, café, hortalizas y granos básicos se transporte en mejores condiciones y en menor tiempo.



Mientras que para la reconstrucción de la carretera Jinotega-Matagalpa, se destinarán 17 millones 808 mil 790 dólares para construir 32 kilómetros. El ministro Martínez anunció que la carretera El Guayacán-Jinotega quedará finalizada en septiembre próximo.