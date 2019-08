Temen deslizamientos en las Segovias

29 Mayo 2008 |

9:10 p.m. |





La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua exhortó ayer a las autoridades departamentales de Estelí, Madriz y Nueva Segovia a activar de manera inmediata los Sistemas de Prevención de Desastres, Sinapred, para responder a cualquier emergencia que ocasionen las lluvias que genera la tormenta Alma.



Los sitios de priorizados son La Trinidad y San Juan de Limay en Estelí; San José de Cusmapa y Telpaneca en Madriz; y Dipilto y Wiwilí en Nueva Segovia.



Además de la persona muerta en Estelí, los fuertes y constantes aguaceros que azotan desde ayer este departamento, provocaron por la tarde un peligroso derrumbe en la cuesta “La Gavilana”, unos cinco kilómetros al sur de esta ciudad y sobre la Carretera Panamericana.



Miembros de la Dirección General de Bomberos, DGB, se presentaron al sitio para despejar la vía, y separaron del lugar tierra y rocas que cayeron sobre la calzada.



Asimismo, la Policía de Estelí hizo presencia en el lugar para evitar cualquier accidente de tránsito, ya que es una vía por donde hay gran circulación de vehículos de carga internacional, de pasajeros y de uso particular.



Los bomberos y la Policía señalaron que la situación no pasó a más, ya que el derrumbe no fue de gran magnitud, y la circulación de vehículos en la Carretera Panamericana no se vio afectada, pues un carril de la vía no tenía ninguna obstrucción.



Las autoridades estelianas hicieron un llamado a los conductores de autobuses, así como a los de carga y de servicio particular a que tomen las medidas de precaución necesarias, ya que en varios lugares de la cuesta Kukamonga, en el kilómetro 171 de la Carretera Panamericana norte, también hubo ligeros desprendimientos de tierra y rocas.



Las lluvias han durado unas treinta horas, y por momentos las mismas son acompañadas por fuertes vientos, por lo que las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), integrado por entidades públicas y organismos que prestan auxilio en momento de desastres, se reunieron de emergencia para trazar un plan especial e igualmente mantenerse en estado de alerta máxima.



En Bluefields, el Comité de Emergencia de la Región Autónoma del Atlántico Sur, declaró la alerta verde y determinó suspender las clases y la navegación en el Mar



También fue suspendida la elección de Miss Mayo Ya, actividad culminante del Palo de Mayo, que se celebraría la noche de ayer. El alcalde de Bluefields, Luis Gutiérrez Gálvez, anunció que esta festividad será reprogramada para mañana sábado.



En Puerto Cabezas, las fuertes lluvias que están cayendo desde el pasado miércoles obligaron a reunir de emergencia al Comité Regional de Emergencias, con el fin de organizarse de cara a atender posibles inundaciones que podrían darse principalmente en algunos barrios bajos de la ciudad.



De la misma manera, anunciaron vigilancia permanente en las comunidades que se ubican a orillas de los ríos Coco, Prinzapolka, Bambana y Wawa Boom, entre otras, en caso de tener que evacuar a personas.