Firman armisticio con Fenosa

Después de estar reunidos por más de seis horas y a puertas cerradas, funcionarios de alto nivel del gobierno y el vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa Internacional, Honorato López Isla, lograron firmar un protocolo de entendimiento, del cual no brindaron copia a los periodistas, en donde, según declararon, se establece la precompra del 16 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur por parte del Estado, además de que ambas partes “guardarán” cualquier tipo de querella legal.



Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), dijo que firmó el acuerdo en representación del gobierno, además de Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega y Ernesto Martínez Tiffer, presidente de ENEL. Mientras que por Unión Fenosa, lo rubricó López Isla, además de David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).



López Isla detalló que el Estado nicaragüense obtendrá el 16 por ciento de las acciones de Fenosa, por el monto de once millones y medio de dólares, que es el resultado de la conciliación de deudas entre ambas partes, pero aclaró que el “Protocolo de Entendimiento” rubricado este jueves entrará en vigencia, una vez que los diputados de la Asamblea Nacional (AN) lo aprueben.



“Hicimos un cierre a la deuda al 31 de marzo, sumando todo lo que ellos le debían a los generadores, a Enatrel (Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica) y a los que le debían las instituciones del Estado (a Fenosa), y se concluyó que había un saldo a favor del Estado de once y medio millones de dólares”, complementó Arce.



Rappaccioli recordó que en el acuerdo también se contempla que el gobierno tiene derecho a un puesto dentro de la Junta Directiva de Fenosa, sin embargo, dijo desconocer quién será la persona que delegará el mandatario.



“Guardarán” querellas legales



“Nos casamos y nos llevaremos muy bien. Tenemos el acuerdo de que Unión Fenosa no pondrá en marcha esas reclamaciones internacionales (seguro ante el banco mundial)”, refirió López Isla, luego de salir de la firma de protocolo, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del MEM, cuya reunión inició a las diez de la mañana y finalizó a las cuatro de la tarde.



Por su parte, Arce dijo que el gobierno “retirará” el arbitraje que el INE había iniciado en marzo del año pasado en contra de Fenosa, y solicitó a Ruth Selma Herrera, presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), que inicie un diálogo con los funcionarios de la transnacional, antes de iniciar cualquier demanda judicial.



Acuerdo dando y dando



El asesor presidencial recordó que Unión Fenosa invertirá 33 millones 400 mil dólares a partir de la fecha hasta el año 2011, pero que en los primeros dos años, esa empresa se comprometió en invertir por lo menos 20 millones de dólares para mejorar el sistema de distribución de energía, el servicio a sus clientes y la atención al público.



A cambio, el gobierno se comprometió a realizar “un plan especial para los asentamientos”, que permita legalizar a esos sectores, pero durante se hace ese proceso, y mientras los usuarios del servicio eléctricos de esos lugares son ordenados, el gobierno subsidiará el consumo, cuyo monto dijo desconocer.



Además, Arce y Rappaccioli se comprometieron a seguir haciendo gestiones para la aprobación de la Ley Antifraude Energético, pues según el asesor presidencial, esa ley es necesaria porque, a diferencia del Código Penal que entrará en vigencia en junio próximo, tiene procedimientos administrativos antes de encarcelar a los que sustraen electricidad ilegalmente, y aseguró que los diputados “están conscientes de la necesidad de aprobarla”.



Empresa privada satisfecha



José Adán Aguerri, presidente del Cosep, y quien asistió a las negociaciones en calidad de invitado, aplaudió la firma del protocolo, pues eso permitirá que los proyectos de generación eléctrica a base de energía renovable tendrán una base para venderle la electricidad producida, y que habrá pago por parte de la distribuidora.



¿Por qué no se había firmado el acuerdo?



Bayardo Arce, asesor económico presidencial, indicó que luego que firmó un acuerdo con funcionario del gobierno español a inicio de abril de este año, los funcionarios de Fenosa hicieron “un forcejeo” para que la conciliación de deuda entre ambas partes se cerrara hasta que la Asamblea Nacional aprobara el “Protocolo de Entendimiento”, lo que significaría que el Estado pagaría entre 30 y 40 millones de dólares por el 16 por ciento de las acciones.



Pero al final, los funcionarios de Fenosa aceptaron el cierre al 31 de marzo, siempre y cuando exista un mecanismo para solventar los desfases con la tarifa, por lo que se estableció “que cualquier deuda que surja después del 31 de marzo se pagará corrientemente a través de los mecanismos comerciales”, dijo Arce, sin especificar.



Honorato López Isla, Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, indicó que aceptaron esa propuesta.