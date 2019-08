Jueza decidirá suerte de doctoras acusadas

Este seis de junio, la juez Décimo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, decidirá la suerte final de las dos médicas que fueron enjuiciadas y condenadas a un año de prisión por la muerte de la paciente Blanca Azucena Flores, quien irónicamente fue operada el seis de junio del año pasado y falleció seis días después, por supuesta mala praxis.



Ayer la juez escuchó por espacio de dos horas los argumentos de la fiscal Karla Santamaría y de los abogados Marcos Suárez y William Ruiz Velásquez, quienes defienden a las doctoras Yamileth Fátima Mejía, de 32 años, y María Auxiliadora González, de 43, quienes fueron sentenciadas a prisión por la aparente autoría de homicidio culposo en perjuicio de Flores, pero no están presas.



La paciente fue operada para no tener hijos el seis de junio de 2007, en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”, pero el nueve de junio llegó al Hospital “Antonio Lenín Fonseca” con dolor en el abdomen de tipo obstrusivo. Ahí la operaron dos veces y el doce de junio murió porque tenía 1,500 cc de líquido intestinal en el abdomen debido a una perforación en los intestinos.



El abogado Marcos Suárez explicó a la juez Molina --quien está conociendo el caso porque la Fiscalía y los abogados apelaron--, que es imposible que las médicas le hayan perforado los intestinos a la paciente, porque la operación que le hicieron sólo duró 20 minutos y no hubo complicaciones, además, cuando Flores llegó al “Antonio Lenín Fonseca” no tenía ninguna perforación.



Señaló que el mismo Instituto de Medicina Legal determinó que hubo una complicación “que no se puede atribuir a las médicas”. En ese sentido, Suárez apuntó que el forense que determinó que hubo mala praxis médica no tomó en cuenta lo que le pudo haber pasado a la paciente en los tres días que estuvo en su casa, y tampoco consideró las dos intervenciones quirúrgicas que ésta tuvo después de la primera.



Por todas estas razones, los abogados pidieron a la juez Décimo Penal de Juicio, que revoque la sentencia de primera instancia.