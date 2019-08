Brautigam ejerció un enorme liderazgo

El Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el nicaragüense Harry Brautigam Ortega, asumió el liderazgo en septiembre de 2003, y durante este período se lograron resultados sin precedentes en la historia de esta institución.



Así lo establece un comunicado de prensa emitido ayer por el BCIE, en el que los Gobernadores, el Directorio y el Vicepresidente Ejecutivo lamentan el fallecimiento de Brautigam, ayer 30 de mayo de 2008, en Honduras.



“El deceso del Dr. Brautigam ha dejado un vacío enorme en nuestra Institución, dado el liderazgo, profesionalismo y la entrega con que conducía la Administración del BCIE”, dice el comunicado.



Doctorado y Master



Brautigam poseía un Doctorado de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, así como una maestría en Economía de la Universidad de Leeds, Inglaterra, y otra en administración de Empresas de la Universidad de Guadalajara, México. Tenía una experiencia profesional de 24 años en el área de desarrollo de negocios financieros en América Latina.



La Asamblea de Gobernadores del BCIE, la máxima autoridad de la institución, lo eligió en junio de 2003 como Presidente Ejecutivo, sustituyendo al guatemalteco Pablo Schneider, y tomó posesión del cargo el 1 de septiembre del mismo año, para un período de cinco años.



Brautigam se desempeñó en varias instituciones financieras reconocidas de Estados Unidos en el área de finanzas corporativas, mercados de capital, sindicación de préstamos, comercio y organizaciones financieras globales.



Fue Director de la Oficina Regional de la compañía Barclays Capital América Latina; Gerente de Relaciones para Centroamérica, Sur América y el Caribe del Bank of América; Economista Jefe para América Latina del Bank of Boston y Profesor Asistente de Economía e Intercambio Internacional de la Universidad de Delaware, Estados Unidos.



También se desempeñó como alto ejecutivo de la compañía Navarro Lowrey/BE Inc en el área de Desarrollo de Negocios para América Latina.



Creado en 1960, el BCIE, es el principal banco multilateral de desarrollo de Centroamérica y brazo financiero de la integración, con más 3 mil 400 millones de dólares en activos.



Electo por concurso



En el pasado, la elección del Presidente Ejecutivo se rotaba entre los países fundadores cada cinco años y se escogía a través de una terna propuesta por el gobierno del país que tenía el derecho a ocupar esa posición. El nuevo procedimiento vía concurso fue instituido al aprobar los gobiernos las reformas al Convenio Constitutivo y que entraron en vigencia el 6 de febrero del presente año.