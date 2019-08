Una pesadilla en León y sus costas

La historia se repitió otra vez, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres actuaron de forma tardía y no lograron que la alerta por el paso de la tormenta Alma llegará a todos los habitantes de la zona por donde pasaría el fenómeno natural, lo cual no permitió una evacuación oportuna de las personas más vulnerables a la tempestad.



Vecinos de Las Peñitas relataron a EL NUEVO DIARIO que la mayor información sobre el paso de la tormenta la recibieron a través de los medios de comunicación. “Hasta que ya estaba sobre nosotros fue que vinieron a sacarnos”, afirmaron los pobladores, quienes se quejaron porque la información oficial primero dijo una cosa, pero “la tormenta dispuso otra”.



Los pronósticos del Instituto Nicaragüenses de Estudios Territoriales revelaron que la tormenta tocaría tierra al amanecer del 30 de mayo, pero los vientos huracanados del fenómeno comenzaron a sentirse cerca de las 12 del medio día del 29, lo que no dio mucho tiempo para las labores de evacuación.



“Primero fue una brisa persistente, luego el viento… y a los minutos las ráfagas que arrancaron todo”, afirmó el señor Ricardo Mondragón, quien relató que cuando se sintieron los primeros vientos estaba fuera de la casa con dos de sus hijas. “De pronto comenzó a temblar el techo y luego todo voló por los aires”, relató, tras asegurar que sólo le dio tiempo de entrar a la vivienda, pero al instante el techo había desaparecido.



Escuela destruida



La señora Victoria Jiménez, encargada del cuido de la Escuela “Andrés Castro”, de la comunidad Las Peñitas, narró que toda la noche del 28 y la mañana del pasado 29 de mayo pasó lloviendo, lo que alertó a los padres a no mandar a clase a sus hijos, “si no, aquí hubiese sido una catástrofe”, afirmó.



Explicó a EL NUEVO DIARIO que uno de sus hijos, preocupado, la llamó para que mejor se fuera a la casa debido a unos “coletazos de viento”, por lo que comenzó a tomar sus cosas, pero “de pronto todo comenzó a salir por los aires, el techo de la escuela, los ventanales de vidrio se quebraron y hasta uno que otro pupitre”, detalló.



Fueron tres minutos



Carla Flores, que tiene su casa en la frontera entre Poneloya y Las Peñitas, relató que sólo bastaron tres minutos para que la mayoría de las casas del poblado quedaran destruidas.



“Fue horrible, en un momentito todo volaba por los aires, en tres minutos llegó la destrucción”, relató, mientras caminaba entre los escombros en busca del techo de su vivienda.



Juan Emilio Martínez relató que su familia, integrada por 10 personas, se salvó de que la pared derecha de la vivienda cayera sobre ellos, porque cuando comenzaron las ráfagas de viento lograron cruzarse a la casa vecina, que tiene una estructura más fuerte. “Los varones nos quedamos, y el techo de tejas comenzó a crujir y luego cayó con todo y pared”, afirmó.



Salinas Grandes



En Salinas Grandes, la historia fue similar, los pobladores afirman que no tenían información de la tormenta hasta que el alcalde de León, Tránsito Téllez, llegó con un grupo de gente y vehículos para sacar a los habitantes de la orilla de la playa. De esas casas no quedó nada.



La llegada del alcalde fue oportuna, pues habían logrado sacar como a unas veinte familias, cuando las ráfagas de viento se hicieron más fuertes y los techos de las casitas comenzaron a volar.



Todos los habitantes de Salinas Grandes que lograron ser evacuados fueron ubicados en el Colegio Pureza de María, de León, donde permanecieron parte de la tarde y la noche del 29 de mayo, pero al amanecer del 30, por su propia cuenta, comenzaron a buscar de nuevo sus lugares de origen.



La escuela Sagrado Corazón, de la comunidad de Salinas Grandes, quedó destruida, y con ella un laboratorio de computación.



Un árbol cayó precisamente sobre el aula donde funcionaba el laboratorio: algunas de las ocho computadoras se quebraron, y las otras terminaron dañadas por el agua que cayó sobre ellas.



Refugiados insatisfechos



Insatisfechas, así regresaron a lo que quedó de sus hogares, unas mil 500 familias damnificadas que se encontraban en los albergues de Poneloya, Las Peñitas y Salinas Grandes, en el municipio de León, por la poca atención recibida por parte de las autoridades del gobierno durante las horas que permanecieron en los centros de refugio.



Silvia Hernández, originaria de Poneloya, expresó que hasta 12 horas después de estar en el refugio del Colegio Pureza de María, en León, comenzaron a ser abastecidos con alimentos, al igual que su cónyuge y sus tres hijos.



Esta situación también la vivieron las familias damnificadas ubicadas en el albergue del Colegio Divino Niño, donde permanecieron 250 familias.



Félix Rivera, líder comarcal del reparto Todo Será Mejor, en León, aseguró que las autoridades descuidaron la atención médica en los centros de salud. "Hay muchos niños y ancianos que presentan gripe, tos y calentura, y que esperan en la puerta del centro de salud para ser atendidas", refirió Rivera, pero minutos antes, el subdirector del Silais, Miguel Velásquez, durante una reunión de evaluación de daños, había afirmado que tenían garantizado el abastecimiento de medicinas y la atención de los damnificados.



El doctor Velásquez aseguró que las unidades de salud permanecerán abiertas de manera interrumpida, sin embargo, carecen de cuatro medicamentos básicos para contrarrestar dolores de cabeza, gripe y tos, particularmente en los niños y ancianos.



León con mayores daños



Fanor Herrera, presidente del Codepred en León, señaló que los mayores estragos se registran en la cabecera departamental de León. En la ciudadela de Poneloya se evacuó a 200 personas y 20 del casco urbano; de La Gallina, 170; de Troilo, 40; de Salinas Grandes, 450, y 500 en el casco urbano; en Amatitán hubo 60 evacuados.



También señaló que tienen dificultad para abastecer de alimentos y víveres a varios albergues del departamento. "La inaccesibilidad en algunas comunidades como Salinas Grandes y El Tamarindo, en el sureste de León, ha dificultado la ayuda inmediata, pero en la medida de las posibilidades se está proveyendo de alimentos, agua, ropa, frazadas y víveres a las familias damnificadas", aseveró el funcionario.