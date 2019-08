Ingeniero nica entre los grandes de EU

Un nicaragüense figura en la lista de “los grandes” de la ingeniería estructural en los Estados Unidos, al recibir un premio compartido del American Institute of Steel Construction (AISC).



El ingeniero Walterio López obtuvo el honroso galardón que habla muy bien del ingenio --de donde se deriva la palabra de la profesión-- de los nicaragüenses, a pesar de las malas noticias que se originan en Nicaragua.



López compartió con el ingeniero Rafael Sabelli el laurel. Ambos describieron sus técnicas para la construcción con mayor seguridad de edificios antisísmicos.



La información la proporcionó el doctor e ingeniero estructuralista Julio C. Miranda. “Como nicaragüense y como ingeniero estructural practicante en el exterior, no puedo menos que compartir con ustedes una noticia que me parece increíblemente buena”, refiere en un correo electrónico.



“Sucede que cada año, la organización de prestigio internacional que se dedica a la promoción de la construcción de acero en los Estados Unidos, promueve una competencia denominada el T. R. Higgins Lectureship Award. Este premio es otorgado al autor de escritos técnicos que según el juicio del jurado, han contribuido de manera extraordinaria al progreso del diseño en estructuras de acero”.



“Pues bien, este año el AISC escogió como co-ganador al joven ingeniero Walterio López, por su contribución en el estudio de arriostres (aquello que cumple la función de asegurar la rigidez de elementos estructurales) pandeo restringido, para la protección sísmica de edificios”, indicó el ingeniero Miranda.



Los más prestigiosos



La lista de los ganadores de los años anteriores incluye sólo ingenieros de enorme prestigio, algunos de ellos con nombres clásicos que serán recordados por generaciones, dice el ingeniero Miranda.



“Que un nicaragüense esté en esta lista es objeto de obligado orgullo, no sólo de los nicaragüenses, sino de todos los latinoamericanos. De hecho, es apenas la segunda oportunidad en que un latinoamericano ha sido escogido, el primero fue el renombrado profesor de la Universidad de California en Berkeley, Vitelmo Bertero, quien recibió el premio en 1990”.



“Walterio es una persona muy reservada, por lo que me tomo la atribución, ya que es noticia pública. Dios sabe que nuestro país necesita noticias positivas”, expresó.



La página de AISC en internet confirma que se otorgó al compatriota el reconocimiento por su contribución a la literatura de ingeniería, en la fabricación de estructuras de acero.



Asimismo, AISC recuerda que el premio lleva el nombre del doctor Theodore R. Higgins, anterior Director de Ingeniería e Investigaciones, quien fue ampliamente aclamado por sus muchas contribuciones al avance de la ingeniería tecnológica relacionada con la fábrica de acero estructural.



El premio en honor al doctor Higgins es por sus innovaciones en el campo de la ingeniería, por sus oportunas técnicas, las cuales dio a conocer tanto escritas como en conferencias. Walterio López se llevó el premio de 10 mil dólares.