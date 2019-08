Aquella madre, la que nunca nos dejó solos

La tormenta Alma se retiró del país y muchos hijos pudieron visitar a sus madres en su última morada. Algunos lloraron el recuerdo del ser que les dio la vida, e instaron a quererla y respetarla, no sólo el Día de las Madres, sino todo el tiempo que esté con nosotros.



Doña Nubia Hernández limpiaba con mucha dedicación la tumba de su mamá, Clementina Miranda, quien falleció hace cinco meses. “Es un día muy triste, pues su partida está reciente, sin embargo, agradezco cada momento que pasó conmigo, pues fue padre y madre a la vez”, dijo Hernández.



Comentó que visitarla el Día de las Madres es nada más una satisfacción como hija, pero lo ideal es cuidarla mientras esté con vida. “Ella fue una madre ejemplar, a pesar de que perdimos a nuestro padre muy jóvenes, ella nunca nos dejó solos, siempre estuvimos juntos en los momentos buenos y malos”, relató doña Nubia.





“Una enfermera ejemplar”



En el Cementerio General se encontraba Carolina Lazo, quien perdió a su mamá Aura Ruiz, hace 14 años. “Cuando mi madre murió yo tenía 21 años, pero dejó un niño de tres años, fue muy duro crecer sin su apoyo, un consejo y hasta un regaño”, dijo Lazo, mientras limpiaba la maleza. Recordó a su madre como una enfermera ejemplar, la cual crió a seis hijos con un salario paupérrimo. “Era una mujer luchadora, que en medio de la pobreza nos ayudó para que saliéramos adelante, a pesar de tener un salario tan bajo, nunca nos faltó nada material, ya no se diga cariño y amor”, expresó Lazo.



Afirmó que no hay que celebrar a las madres un día al año, sino apoyarlas y respetarlas todo el tiempo que estén con vida. “No hay que dejarlas solas, sino que debemos luchar con ellas y sobre todo comprenderlas, ya que muchas veces luchan solas, pues son madre y padre para uno”, dijo Carolina Lazo.





El tesoro más grande

A pesar de que el Cementerio General estaba poco concurrido, doña Nubia Taleno Molina no se olvidó visitar a la mujer que la crió como una hija. “Para mí ella es un tesoro”, expresó al recordar el trato que le dio su abuela Graciela Molina.



Relató que desde muy pequeña su madre emigró a Estados Unidos donde formó un hogar, mientras ella se quedó en Nicaragua con su abuela Graciela. “Para mí ella fue mi madre, y aún lloro su partida, pues a sus 96 años todavía me daba buenos consejos. Les digo a quienes tengan a sus madres con vida que las quieran y las estimen”, dijo doña Nubia.