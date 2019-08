Caos con nuevo Modelo es por “falta de actitud”

El nuevo responsable de la Oficina de Apoyo Procesal Penal de los Juzgados, Óscar Danilo Manzanares, anunció que empezarán a medir costillas en los Juzgados de Managua, porque a su juicio muchos de los problemas que presenta el nuevo modelo de despacho judicial se deben a la falta de actitud, porque en esencia es bueno.



“Yo soy del criterio de que se deben empezar a hacer las evaluaciones en cada una de las áreas del modelo, tanto administrativa como jurisdiccionalmente, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que la persona que está ejerciendo una función la cumpla”, explicó Manzanares.



En ese sentido, explicó que la evaluación es importante porque quien no tiene la capacidad, debe ser trasladado o reubicado, para dar paso al proceso de búsqueda de la persona que sí cumpla la función que se le ha encomendado.



Manzanares comparte la opinión de algunos magistrados que han dicho que el problema de fondo con el nuevo modelo de despacho judicial, es la falta de actitud originada por la oposición al cambio.



“Mientras no logremos cambiar esas actitudes, siempre vamos a tener problemas”, juzgó Manzanares, quien junto al juez Rubén Arias Bello tienen la grata o ingrata tarea de hacer que las oficinas de apoyo procesal penal y no penal del Complejo Judicial Nejapa, funcionen. Valga decir que los abogados han señalado que esta oficina es parte de los grandes problemas del modelo.





200 causas estancadas en cuatro juzgados

Los nuevos jefes de las oficinas de tramitación penal y civil se reunieron esta semana con los directores del modelo de despacho judicial y solicitaron a Fiscalía, Defensoría Pública y Policía, un listado de todos los problemas que enfrentan a diario para buscar soluciones.



Manzanares reconoció que hay problemas particulares en cada área, pero señaló que ahora los asuntos nuevos llegarán más rápido, además, reforzarán los cuatro Juzgados de Ejecución de Sentencia, donde a falta personal hay unos 200 expedientes sin proveerse porque cada juez apenas tiene un secretario.



La fiscal Blanca Rosa Calero comentó que la aprobación del nuevo Código Penal de Nicaragua, el cual entrará en vigencia en la primera quincena de julio, supondrá nuevos problemas porque habrá que iniciar un largo proceso de readecuación de penas.



Cabe explicar aquí que con el nuevo CPN muchos de los delitos que eran competencia de los jueces penales de distrito, ahora serán conocidos por los jueces locales penales.



Calero indicó que quienes ya fueron condenados por delitos con penas más que correccionales (mayores de tres años), tienen la opción de pedir que le adecuen la pena a una menos que correccional (menor o igual a los tres años) o que se las liquiden si es que ya sobrecumplieron el castigo, proceso que requerirá más trabajo y personal.





Se avecinan nombramientos

El juez Óscar Manzanares explicó que el personal del modelo de gestión de despacho judicial será capacitado en la administración del nuevo Código Penal de Nicaragua.



Y como, obviamente, aumentará la carga laboral en los juzgados locales penales, tendrá que haber nuevos nombramientos de jueces locales titulares, quienes a juicio de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, deben ser seleccionados de entre los suplentes como mayor experiencia. Éste es el caso de los doctores Felipe Jaime Sandoval, Francisco Argüello, Jeaneth Muñoz, Léster Mendoza, Marcos Suárez, María Mercedes Rocha y otros. La Corte Suprema de Justicia informó ayer que como parte de las tareas de relanzamiento del modelo, también instalarán una oficina de atención a litigantes; los jueces darán audiencias a los abogados, aumentarán el número de personal donde haga falta, y serán duros con los “jueces faltones” que atrasen los juicios y audiencias.