Alma dañó 400 casas en Corinto

La tormenta Alma dejó daños a más de 400 viviendas, 2,113 personas, sobre todo de los barrios costeros, 154 metros de tendido eléctrico y 4 postes en el suelo.



Además, 386 árboles derribados, 2 mil 071 láminas de zinc levantadas, cientos de enseres destruidos y 650 personas evacuadas en seis refugios.



Dos brigadas de 22 miembros del Distrito Naval del Pacífico de Nicaragua (DPN), brigadistas y personal de la Alcaldía de Corinto, realizaron labores de escombreo.



El viernes, en el Puerto de Corinto, no se había restablecido el servicio de agua potable y de energía eléctrica. La actividad pesquera se encontraba suspendida por mal tiempo. El comercio y la atención en oficinas públicas y en el sector privado como las agencias navieras, se normalizó.



Algunos damnificados regresaron a sus viviendas y otros permanecían en seis refugios. El alcalde de Corinto, Ernesto Méndez Zeledón, dijo a EL NUEVO DIARIO que remitirán ante el Comité de Emergencia Departamental y Nacional el informe completo de los daños, y solicitarán el reforzamiento del dique costero.



El edil manifestó que decenas de familias viven en condiciones de riesgo cerca de la costa, y espera en el futuro encontrar alternativas para ofrecer una vivienda digna a esas personas, y evitar el peligro de las inundaciones.



El capitán de corbeta Benjamín Juárez, jefe de capitanía del DNP, aseguró que treinta pescadores a bordo de seis embarcaciones retornaron sanos y salvos al sector de Masachapa.



No obstante, añadió que las embarcaciones “Triple Suerte” y “Dilria Daniela III” fueron afectadas por el oleaje, pero por fortuna el personal de pesca nadó y salió a tierra.



El jefe naval dijo que cuando pasó el huracán Alma, varios pescadores a bordo de cuatro embarcaciones faenaban, una fue amarrada a las boyas en Puerto Sandino y los otros --como la JR13 y Afitriti II-- atracaron la mañana del viernes en Puerto Corinto.



“El JR6 se encuentra a 47 millas náuticas frente a Punta Venadillo en alta mar, con problemas en su máquina, pero su tripulación se encuentra bien a la espera de ser auxiliada por dos guardacostas del DNP que salieron a las tres de la madrugada del viernes”, afirmó el capitán de corbeta Juárez.



Expresó que están preparados para enfrentar la tormenta tropical 4 que afectará a partir de hoy la Costa Caribe.



Huracán inesperado



Entre sollozos, Fany Vivas, habitante del barrio Los Pescadores, quien se encuentra en un albergue, relató que a las cinco de la tarde, el huracán Alma devastó su vivienda.



“Eso daba miedo, los fuertes vientos nos mecían. Fue un huracán inesperado porque éstos no suelen llegar en mayo, lo importante es que estoy viva junto a mis hijos, lo material se repone”, dijo resignada la corinteña.



Por su parte, Darlel Rueda, del barrio Dique de Arena, indicó que perdió sus enseres, pero salió junto a su familia, y espera reparar su vivienda.



Mientras tanto, Flor Leiva, pobladora del barrio El Arenal, declaró que nunca se imaginó que un huracán afectaría un día anterior al de las Madres. Agradeció a las autoridades de socorro por el traslado hacia los refugios.