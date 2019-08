Prefabrican impunidad

El director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, exigió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la República que investiguen la actuación de los oficiales de las dos instituciones que participaron en la matanza en la finca El Encanto.



“Hemos expresado el reconocimiento a esas dos instituciones. Pero hay un silencio de la Policía y El Ejército, con lo cual se está dañando la credibilidad de ambos cuerpos que han mantenido un nivel de confianza ante la ciudadanía”, dijo Carrión.



Prácticamente todo el sistema judicial, en vez de buscar la verdad, como es su obligación, se ha ido sumando a la cadena de ilegalidades y violaciones a la Constitución y a la ley: primero la Policía y El Ejército participan en la matanza, y pretenden vender los hechos como un operativo contra delincuentes.



Después el Fiscal General, Julio Centeno, dice que es una miniguerra, sin entrevistar a las víctimas, y ahora un juez suplente, convalida el allanamiento ilegal a la casa de El Encanto, donde tres finqueros son muertos por miembros del Ejército, con la complicidad de los oficiales de Policía.



Un informe preliminar de la Policía filtrado a los medios de comunicación, dice que los oficiales del Ejército actuaron en defensa propia, pero sólo un soldado resultó herido de un machetazo, mientras tres civiles mueren impactados por fusiles AK y se desconoce cuántos impactos recibieron.



Se propicia impunidad



Carrión expresó su preocupación porque cada día son más frecuentes los operativos conjuntos entre la Policía y El Ejército, que comenzaron con los casos de droga, pero que se han extendido a otro tipo de presuntos delitos, como en el caso de El Encanto.



Se propició todo para la impunidad, y no lo justicia porque desde antes de los hechos y durante los hechos, hay una cadena de violaciones a la ley por parte de las autoridades que dejan claro que hay algo más grande, indicó Carrión.



Se debe investigar porqué los oficiales de la Policía no conservaron la escena del crimen y los cuerpos para practicarles los dictamen médicos forenses, cuando es lo elemental en caso de muerte, cualquier oficial lo sabe y de manera delictiva, enterraron los cuerpos, matando el poder aproximarse a la verdad.



No existe ningún argumento válido para no haber realizado una investigación como establece el Código Procesal Penal (CPP). El factor distancia se cae, dijo Carrión, porque el mismo día de los hechos llegó un helicóptero del Ejército a trasladar al soldado herido y bien hubiesen podido trasladar a policías y los patólogos para comenzar la investigación y trasladar los cuerpos de los muertos para el dictamen de ley.



Carrión calificó de “gravísimo” la actuación de los oficiales de ambas instituciones y aún más grave, el hecho de las autoridades superiores, sabiendo que había tres muertos no actuasen de acuerdo a la ley, aún partiendo de la versión de “aniquilamiento” a delincuentes como dio a conocer en un comunicado el Ejército.



¿Autores intelectuales?



Para Carrión cada día queda más claro que se trató de una acción conjunta entre el Ejército y la Policía, donde da la impresión que existen autores intelectuales, porque llegaron a la finca y penetraron ilegalmente, sin orden judicial, por una simple denuncia de una persona sobre la cual pesaba una orden de captura debidamente extendida por un juez competente.



El subdirector de la Policía, Javier Maynard, argumenta que no habían ejecutado la orden de captura contra el denunciante, por las condiciones de la zona, pero carece de peso, porque pudieron llegar tres oficiales sin orden de captura a petición de la persona a quien debían haber detenido primero, dijo Carrión.



Una vez enterrados los cadáveres, violando todo lo establecido en el CPP, para el caso, el Fiscal General, Julio Centeno Gómez dice que no pueden exhumar los cuerpos porque están en estado de descomposición, pero hay otros casos en los que han hecho los dictámenes legales aún con ese estado.



Recordó el caso de Jerónimo Polanco, a quien le practicaron los peritajes de ley, aún en estado de descomposición y en el caso de comisionado Manuel Obando, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en descomposición y así le practicaron los exámenes porque la Fiscalía y la Policía saben que sin las pruebas los casos se caen en el juzgado.



En el caso de El Encanto, han hecho una violación accidental deliberada de los todos los procedimientos y ahora, tiene mayor fuerza la versión de los finqueros de que les ofrecieron negociar para que no denunciaran los hechos, indicó Carrión.



Se quiere ocultar la verdad



No se puede hablar de novatada, impericia, porque los hechos desde el inicio hasta el final al concatenarlos, demuestran que se quiere ocultar la verdad y tratan de deslegitimar la investigación del CENIDH, afirmó Carrión



Para Carrión, la situación de ambas instituciones involucradas y la Fiscalía es más grave, porque ahora pretenden hacer creer que es legítima la actuación, convalidando fuera de tiempo y totalmente en abierta violación a la Constitución y el CPP la ilegalidad que cometieron al allanar sin orden judicial.



“La salvajada de convalidación combinada con el entierro de los cadáveres, no es casual, es la sucesiva operación de los agentes del Estado involucrados, para dejar el caso en la impunidad y decir que actuaron legítimamente aniquilando a los delincuentes, lo cual es totalmente falso”, afirmó Carrión.