Alma preludia efectos del cambio climático

Hambre, enfermedades y destrucción parece ser el destino de Nicaragua por los efectos climatológicos ocasionados por los daños al medio ambiente, que exponen cada vez más a este país a los desastres y evitan que podamos salir de la pobreza, expresó el científico Jaime Incer Barquero, al analizar el tema después del paso de la tormenta tropical Alma.



Incer señaló que a todos sorprendió que apenas comenzando el invierno haya aparecido una tormenta tropical a la altura del océano Pacífico, porque estos fenómenos normalmente se forman en el Caribe, y comúnmente cuando se presentan en la costa del Pacífico, aparecen de México hacia el norte.



“Esto quiere decir que ya la climatología se ha vuelto inpronosticable, o la alteración de la atmósfera por los cambios climáticos está produciendo sus primeras manifestaciones, que son catastróficas para países pobres como éste, que no tienen capacidad para reponerse de la magnitud de los desastres”, subrayó.



El científico manifestó que la situación puede ir de mal en peor, porque pueden aparecer incluso huracanes en el resto del invierno y en los futuros inviernos, a consecuencia del cambio climático en todo el mundo, con consecuencias terribles para la población, sin que tengamos capacidad de mitigar el daño que ocasionen dichos fenómenos.



La tormenta Alma dejó en el país más de 6 mil 400 personas afectadas, dos muertos y daños aún no cuantificados en la infraestructura vial y la agricultura.



Incer dijo que cada año estamos más expuestos a los fenómenos naturales, porque cada vez el país está más deforestado, existe un gran desorden en el uso de la tierra lo cual es más evidente, mientras los fenómenos climatológicos se están intensificando.



“Esto significa que el país no saldrá de la pobreza por estar reparando daños cuantiosos que se producen, mientras no haya una actitud del gobierno, municipalidades, productores y la población para solucionar el problema”, expresó.



Señaló que muchas de las inundaciones que ocurren en Managua se deben a que los cauces están atascados de basura. “Falta educación ambiental, pero también un compromiso de la sociedad nicaragüense de atacar el problema, porque si no, vamos a ir de mal en peor, y este país se puede volver invivible, sin seguridad en ningún lugar; ríos, planicies, cerros y otros lugares”, anotó.



Mencionó, además, la propagación de enfermedades como el dengue por la cantidad de agua que queda depositada en diferentes zonas, además del peligro de que se pudran las cosechas.





Obras mal construidas

A los daños al medio ambiente se suman las obras de infraestructura mal construidas, que con cualquier corriente de agua quedan arruinadas, ocasionando pérdidas económicas y afectación a la población.



Éste es el caso de un puente sobre la pista suburbana, que según el ingeniero Carlos Laínez, es producto de que la vía fue construida muy aprisa, con muchos defectos en diversos lugares.



Añadió que generalmente se menosprecia la fuerza de los fenómenos naturales, pero cuando éstos hacen presencia en suelos frágiles, por ser altamente erosivos, vulneran muchas de las construcciones.



Dijo que el cauce donde se partió la carretera, probablemente es una fractura o una ramificación de la falla San Judas, que pasa cerca del lugar.



Laínez señaló que en dicho puente se deben realizar estudios geotécnicos y geológicos para determinar si la parte destruida está sobre una falla o fractura.



“Un puente es una obra crítica. Si se cae un puente la gente queda aislada y se genera un problema como el que está en el lugar. Las obras críticas son aquellas que deben de quedar funcionando ante eventos especiales como huracanes, terremotos, porque son los centros de comunicación y ameritan estudios pertinentes”, indicó.





Ordenar el territorio

Para Incer, la única salida para evitar más destrucción es ordenar el territorio: reforestando cuencas de ríos, controlando la erosión y evitando una serie de actividades que perturban la atmósfera, como las quemas agrícolas, que emiten mucho dióxido de carbono.



“La idea es que hoy, más que nunca, se necesita un ordenamiento territorial, reforestar cuencas y planicies, que están abiertas al impacto de los vientos, que en la época del algodón fueron deforestadas y no hay ningún esfuerzo por volver a plantar árboles”, dijo.



No descartó que en algún cerro se produzca algún deslave, similar al del Casitas con el paso del huracán “Mitch”, porque son muy erosionables y el derrumbe destruye lo que encuentra a su paso: carreteras, puentes y comunidades.



“Debe haber toda una institución que vele por el ordenamiento territorial, la utilización de la tierra, diferenciando lo que es agrícola, ganadero y forestal, además para evitar que las urbanizaciones afecten el suelo y el agua”, indicó.



Laínez también criticó que se trate de enfrentar el problema de abajo para arriba, lo que no evitará que haya destrucción, tal es el caso de la represa cercana a Tiscapa, que con los aguaceros se rebalsa.



Consideró que la solución está en enfrentar el problema de arriba para abajo, con obras de conservación de suelos y aguas, programas de reforestación o regeneración natural del bosque, controles de corrientes en las zona de arriba, y después de eso se pueden construir micropresas para que toda el agua se almacene y se libere de forma regular, sin causar daños.