Maestro consagrado y creador de un histórico Instituto

Oriundo de Diriomo, fundador del Instituto Monseñor Lezcano, el profesor Alejandro Morales Suárez educó a muchas generaciones, y entre sus alumnos destacó monseñor Jorge Solórzano, actual obispo de la Diócesis de Matagalpa.



El insigne educador, hoy de 77 años, ahora está retirado en su ciudad natal, donde tiene guardadas las memorias de ese colegio.



Don Alejandro estudió su secundaria en La Salle, y se bachilleró en 1950.



Sus estudios universitarios los realizó en la UNAN-Managua, donde obtuvo el título de Maestro de Educación Media y dos licenciaturas, una en Pedagogía y Administración y otra en Supervisión Escolar.



Al iniciar la década de los 60 fundó uno de los primeros colegios, donde hubo casos que padres de familia se matricularon con sus hijos, en un barrio que solamente tenía pavimentada la calle donde está la iglesia que lleva el mismo nombre.



Don Alejandro tuvo como su principal apoyo a su esposa, la licenciada Ángela María Castillo, también maestra y graduada en la UNAN en Psicopedagogía. En 1951 la Federación Estudiantil de Nicaragua lo eligió presidente del congreso nacional de maestros y “entonces se me ocurrió fundar un colegio”.





La fundación del colegio

Los habitantes del barrio San José pidieron a la Casa del Maestro la formación de un colegio. Como el sindicato del magisterio disponía de una pieza, habló con doña Ofelia Morales Gutiérrez, maestra, y que en esa época era periodista. En esas pláticas, doña Tomasa López de Guerrero quiso que se instalara en su casa de cuatro pisos, a la que extrañamente el terremoto de 1972 casi no le hizo nada.



Esa casa todavía existe y está ubicada en el corazón del mercado Oriental.



Don Alejandro instaló el colegio en el barrio Monseñor Lezcano, y doña Chepita de Barboza “me dio gratis por dos meses una casa, y así empezamos a dar clases el 8 de mayo de 1961”. El Instituto nació en la Colonia Barboza, ubicada frente a la Iglesia de Monseñor Lezcano.



“Los primeros alumnos de secundaria que tuvimos eran mayores (en edad) que nosotros”. Ahí se formaron el gerente del Café Soluble Presto, el jefe de la entonces torre de control del Aeropuerto de Managua, don Ramón Santamaría, quien llegaba en una motocicleta.



El fenómeno que ocurrió con ese colegio es que algunos padres de familia no se decidían a matricularse, sino que primero inscribieron a sus hijos y al final lo terminaron haciendo ellos.



El Instituto Monseñor Lezcano comenzó a impartir clases por la mañana para el sector infantil. Había de primero hasta tercer grado de primaria. El cuarto grado era en la noche. Fue alumno de cuarto grado el fotógrafo Manuel Salazar, fundador de EL NUEVO DIARIO.





La llegada del Obispo Solórzano

Cuenta don Alejandro que el ahora obispo de la Diócesis de Matagalpa, el ex Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Jorge Solórzano, estudió en el Instituto Monseñor Lezcano. Solórzano vivía en San Andrés de la Palanca y fue llevado al colegio por un sacerdote jesuita del Open 3, ahora Ciudad Sandino.



Monseñor Solórzano era el jefe del coro del colegio, y le encantaba “El canto de los Pájaros”, además de ser un excelente guitarrista. Durante los cinco años de la secundaria, monseñor Solórzano estudió junto a uno de los hijos del maestro Morales, el ahora ingeniero electromecánico, Luis Morales. En la misma promoción donde salió Solórzano, también se bachilleró un franciscano.





Profesores no iban

por el dinero

Recuerda el maestro que para cuando fundó el Instituto los profesores de esa época daban clases por amor a su carrera y no por el dinero, por lo que así nació y creció el Instituto, que llegó a tener tres turnos. En 1987 la secundaria era por la tarde y había clases nocturnas.



Hubo años en que el primer año de secundaria tuvo 110 estudiantes, los que cabían bien, porque después que el colegio nació en la Colonia Barboza, a los años se trasladó un poco hacia al lago, en unas instalaciones de tres pisos que todavía existen.





Pasaron estudiantes que

murieron en la lucha

Don Alejandro, que en los años 50 fue fundador de la Juventud Conservadora, y hasta fue diputado suplente en el Congreso Nacional --por el partido verde--, recuerda que 18 estudiantes que pasaron por el Instituto murieron en la lucha contra la dictadura de Somoza.



Entre esos estudiantes caídos están Francisco Rodríguez, Ángela Sáenz, el profesor de matemáticas Pedro Castrillo Guzmán, César Espinoza, uno apellido Díaz a quien le decían “El Pollo Díaz”, un sobrino del coronel de la GN, Medal, Antonio Ricarte.



En la Avenida 29 Suroeste de Monseñor Lezcano todavía sigue funcionando el Instituto, pero ahora bajo la dirección de gente joven, ya que don Alejandro se retiró del mismo hace más de un año. Ahora lleva el nombre de uno de los estudiantes de ese colegio que cayó en la guerra de liberación. La 27 Avenida Suroeste es la que pasa por la estatua Monseñor Lezcano donde nació el instituto.



Don Alejandro recuerda muy bien cuando el 8 de junio de 1979 varios jóvenes, entre ellos alumnos del Instituto, fueron masacrados en la esquinan del colegio, frente a la estatua de Monseñor Lezcano.



Ese Instituto fue el primero en romper los esquemas de las palillonas, ya que ellos pusieron a varias muchachas, que dieron al grupo colorido y originalidad, y lo llevaron a ganar varios concursos de gimnasia y bandas de guerra, luego que se “batieron” en competencias fuertes de la época con el Ramírez Goyena, el Calasanz, el Primero de Febrero y el Maestro Gabriel, entre otros.



Ahora la dirección del colegio, ubicado en el mismo barrio pero en otro punto, la tiene la licenciada en Español Ileana Martínez Siles.





Los Ibarra y

Los Ramblers

Necesariamente, don Alejandro tenía que hacer mención de los hermanos Ibarra, que vivieron donde fue el Cine León de Monseñor Lezcano y se bachilleraron en el Instituto. La mayor parte de los Ibarra formaron parte de la banda de guerra, y “ahí aprendieron a tocar y fundaron Los Ramblers”.



Recordó don Alejandro que ese conocimiento que adquirieron en la música, cuando fueron alumnos de su colegio, los llevó muy alto. Hace poco, la sociedad norteamericana hizo un reconocimiento a los Ibarra por llevar a EU su talento. El reconocimiento en nombre de los hermanos lo recibió José María Ibarra.



El ya fallecido cantante Memo Neira, quien grabó canciones como “Derrumbes”, y que en un tiempo formó parte de los Ramblers, se vinculó mucho con el Instituto Monseñor Lezcano. Neira, como otros cantantes y músicos de la época, fueron calificados por el Instituto como sus “hijos adoptivos.



Hubo miembros del cuerpo benemérito de Bomberos de Managua que sin ser alumnos del Instituto tocaron con la banda de guerra del colegio, con el compromiso de que después los bomberos les prestaran equipos, entre ellos Juan Trujillo Álvarez, Rodolfo Morales --que hoy es oficial de la Policía--, José María y Denis Ibarra González.





Hasta desvió rutas

Don Alejandro también logró que las rutas de buses pasaran por el colegio para llevar a los estudiantes que estaban en el turno nocturno que vivían en el sector oriental --“de arriba”-- de la capital.



Don Alejandro contribuyó a que las entonces autoridades que brindaban los servicios de energía eléctrica bajo la dirección de “Tío Luz”, iluminaran los alrededores de la iglesia de Monseñor Lezcano, alrededor de la iglesia de los padres Claretianos. Uno de esos padres, de nombre Basilio Anderson, fue profesor del instituto.



Este sacerdote norteamericano tenía una característica: le gustaba lucir jeans. La sotana sólo la utilizaba cuando estaba llevando a cabo una liturgia. También hubo otro clérigo de la iglesia del barrio que enseñó a boxear a los estudiantes y chavalos del barrio.





El doctor Pedro Joaquín Chamorro

Recuerda don Alejandro que la instalación del Instituto tuvo el apoyo del doctor Pedro Joaquín Chamorro, en cuanto a hacerle propaganda al centro de estudios desde las páginas del diario La Prensa de los años 60.



Don Alejandro, junto con el sacerdote jesuita Ignacio Pinedo, fundó Cáritas de Nicaragua. Con otras personas fundó la ADN. hoy Profamilia. Trabajó en periodismo, fue director de “La Razón”, “La Voz del Maestro” y “Militantes”, y colaboró, además, en la formación de otros colegios en el interior del país.



Quinto y Sexto grado funcionaron en la noche. En el primer año de secundaria había 22 alumnos. En el segundo año había 11 estudiantes, entre los que menciona a varios maestros que no se habían bachillerado e incluso hasta directores de colegios.



En 1962 --producto de la propaganda que le hizo el doctor Chamorro-- la matricula se duplicó.





Fundadores del Instituto Monseñor Lezcano

De los cinco maestros que fundaron el Instituto, solamente están vivos dos: don Alejandro y su esposa. Entre los fallecidos está su propio hermano Joaquín Morales Suárez, quien fue abogado.



En esa época todavía no existía la Escuela de Ciencias de la Educación “que la fundamos nosotros”. El primer subdirector que tuvo el colegio fue el profesor Roberto Gutiérrez Baca.