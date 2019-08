“Que CGR me revise”

El presidente ejecutivo del Instituto de Turismo (Intur), Mario Salinas Pasos, evitó hablar sobre la participación de la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), de la que es socio mayoritario, en varios proyectos del Estado, especialmente en la construcción de viviendas del llamado “El Pueblo Presidente”, que se erige en el casco urbano de la vieja Managua.



Salinas Pasos se salió por la tangente al consultársele sobre los contratos del Estado con Sinergia, en la cual tiene 51 por ciento de las acciones, y dijo que ha enviado una carta a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando que se investigue su actuación.



“Yo envié una carta a la Contraloría para que haga una investigación a fondo de todos los señalamientos que se han hecho, y que se pronuncie”, dijo Salinas Pasos, a quien se le encontró en el I Foro Consultivo de Turismo de la Ruta del Café que se realizó el último jueves en el Hotel Fronteras de Ocotal, en el marco del proyecto que auspicia la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo.



Sinergia trabaja en la construcción del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente” dentro del área de la vieja Managua, junto a la empresa Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa) y Tecnología Electromecánica S.A. (TESA), dos empresas vinculadas al presidente de Petronic y tesorero del FSLN, Francisco López.



Aseguró que hace tres o cuatro días le envió una misiva a un contralor, que no identificó con su nombre, “pidiéndole que a la mayor brevedad posible haga esa investigación y que por favor haga público sus resultados, y así ustedes (los periodistas) van a conocer, no por boca mía, sino por la Contraloría de la República, que es el ente al que me tengo que someter, en este caso, en esta cosa…”





Montenegro vocero oficioso

El jueves el contralor sandinista y presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, informó que había recibido una carta de Salinas Pasos, e hizo una vez más de vocero oficioso del Gobierno al indicar que los señalamientos de actos irregulares en contra de funcionarios de la actual administración son políticos.



“Unas críticas son por razones políticas, otros son adversarios furibundos del Gobierno actual y de las instituciones del Estado. También hay problemas personales entre accionistas”, dijo Montenegro al referirse al conflicto que existe entre Salinas Pasos y su ex socio en Sinergia y sobrino a la vez, Donaldo Guerrero Salinas.





Teme a “hostilidad” de periodistas

EL NUEVO DIARIO supo que al alto funcionario gubernamental le provocan nerviosismo los actos públicos en los que debe participar. Según algunos de sus allegados, Salinas Pasos teme a la “hostilidad” de periodistas que laboran para medios no oficialistas.



Tan es así que se realizaron cabildeos entre los periodistas que cubrían la actividad, para que no le tocaran el tema habitacional que sin licitación pública y reñido con la Ley de Probidad del Funcionario Público ejecuta por influencias en las instituciones del gobierno.



Salinas Pasos fue denunciado por el ex directivo y socio accionista de Sinergia, Donaldo Guerrero Salinas, de valerse de su alto cargo para participar en la construcción del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente” a cargo de Tecnosa, empresa constructora de la cual son accionistas dos hermanas y una sobrina del tesorero del partido de gobierno.



La empresa, de acuerdo a investigaciones de EL NUEVO DIARIO, ha participado en la construcción de puentes y carreteras contratada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aún cuando la Ley de Contrataciones (Ley 323) y la Ley de Probidad prohíben que empresas en las que estén involucrados empleados públicos o sus familiares sean oferentes.



Los proyectos que se han descubierto le han dejado al menos 180 millones de córdobas a Sinergia, pero se desconoce cuánto es lo que está ganando por el trabajo que realiza en la construcción de las casas de “El Pueblo Presidente”.