Doña Lila T. hospitalizada

Redacción Central



Delicada de salud se encuentra la ex primera dama de Nicaragua, Lila T. Abaunza de Bolaños, quien fue ingresada en el Hospital Metropolitano “Vivian Pellas”. Marlet Trejos, asistente del ex presidente Enrique Bolaños Geyer, confirmó que doña Lila estuvo hospitalizada en Estados Unidos, pero ahora está siendo atendida en el país.



“Ella se encuentra estable, a como lo permite su condición. Está siendo tratada en Hospital ‘Vivian Pellas’ y sus familiares están con ella”, dijo escuetamente Trejos, quien se encontraba en El Raizón.



Sin embargo, fuentes extraoficiales señalaron que doña Lila está muy grave de salud y su pronóstico es muy reservado.





Miembro de una prestigiosa familia

La señora Lila nació en Masaya y es miembro de una prestigiosa familia. Sus padres fueron don Alejandro Abaunza Espinoza, quien fue presidente del Congreso de Nicaragua y ministro de Obras Públicas y Agricultura en gobiernos del Partido Liberal. Su señora madre fue doña Esmeralda Abaunza Solórzano.



Según su biografía en Wikipedia, doña Lila estudió en el colegio La Asunción, de Managua, y en el Sacred Heart Preparatory Menlo Park, en California, Estados Unidos.



En 1949 contrajo nupcias con el ingeniero Enrique Bolaños Geyer, con quien tuvo cinco hijos: Enrique, Lucía, Jorge, Javier y Alberto. Desde antes de que se convirtiera en primera dama, la señora Lila de Bolaños ha participado toda su vida realizando obras de bien social para beneficio de los desposeídos.





Conocida por impulsar obras filantrópicas

Como esposa del ex presidente de la nación brindó ayuda a hospitales, asilos de ancianos, al Sistema Nacional Penitenciario, consiguió apoyo médico y logró restaurar edificios antiguos. Además, patrocinó la construcción de casas para los afectados del huracán Mitch. Entre otras obras, doña Lila ha impulsado programas de ayuda a niños y personas con capacidades diferentes.