END Online

La tormenta “Alma” activó el temor y la solidaridad de los cibernautas, conmovidos con las informaciones que reportaban miles de evacuados y afectados por este fenómeno climático. Los visitantes de elnuevodiario.com.ni, que esta semana fueron 444 mil 034, hicieron todo tipo de recomendaciones para las personas que se encontraban en situación de riesgo. Los reportes publicados minuto a minuto sobre la tormenta “Alma” fueron las informaciones más leídas y comentadas.



Sin embargo, la noticia que más avivó los comentarios de los ciberlectores fue el artículo “Ofensivo derroche”, que informó sobre los costosos viajes del presidente Daniel Ortega en jets comerciales privados. Los ciberlectores no escatimaron en argumentos que criticaban el actuar del presidente Ortega y su comitiva. Hubo otras opiniones que buscaban encontrar explicaciones y justificaciones para los viajes del mandatario en este jet alquilado.



Otra noticia que generó indignación entre los ciberlectores fue, “Gasolineras sirven menos”, que informó sobre las estaciones de servicios que suministran menos combustible del que pagan sus clientes. Algunos internautas expresaron su repudio por esta situación y denunciaron otros lugares donde también entregan menos gasolina a los usuarios.





Las más leídas

“La Mujer del Cua: los ideales están vivos”, una entrevista a Natividad Martínez Sánchez, una de las cuatro mujeres del Cua que sobreviven en condiciones de extrema pobreza, fue el artículo que se mantuvo toda la semana en los primeros lugares de las noticias más leídas. La entrevista logró la atención de los ciberlectores y movió sus sentimientos de solidaridad, agradecimiento y orgullo.



“Es muy triste, muy doloroso saber que esta heroica mujer se encuentra en tan inmerecido estado de abandono”, fueron las palabras de un cibernauta. Los reportajes especiales sobre Augusto C. Sandino, “El bosque los sustenta sin cortar un solo árbol” y “Te lo llevo”, fueron otras notas leídas por los ciberlectores.





Visita END

El próximo martes visitarán END los diputados Ramón Eliseo Núñez Hernández y Carlos García Bonilla, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, en el encuentro denominado Más allá de la Agenda Diaria. Los cibernautas y lectores pueden participar enviando sus preguntas y comentarios a través del foro publicado en elnuevodiario.com.ni.





Internautas en acción

El blog más leído de la semana fue “30 de mayo: El regalo de la reflexión”, de Gioconda Belli, pero también hay que destacar que el blog “Israel: la salvación viene de los judíos”, escrito por el periodista Edwin Sánchez, ha registrado más de 100 comentarios, a pesar de que ya salió de la portada de END online. En el Blog Ciudadano “Escuela de Comunicación y Cultura en pocas Palabras”, de Freddy Quezada, fue el más comentado.



La encuesta de la semana, que preguntaba a los ciberlectores si estaban de acuerdo con que el proyecto habitacional del gobierno de Ortega sea ejecutado por empresas privadas cuyos propietarios son funcionarios públicos, registró 495 votos, de los cuales un 88 por ciento no estaba de acuerdo, frente a un 12 por ciento que sí. Esta semana el sondeo pregunta a los internautas si están de acuerdo con el proceso de cancelación de personería jurídica a los partidos PC y MRS, iniciado por el CSE.



Se les invita a participar tanto en los blogs como en la encuesta semanal que END pública en su portal electrónico. También se les recuerda a los lectores e internautas que pueden enviar sus blogs a ediciononline@elnuevodiario.com.ni, para ser publicados en el blog ciudadano.