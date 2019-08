Subasta en línea, a un “clic” del mundo

La noticia conmocionó a Venezuela y al mundo. Un baúl con cartas y pertenencias del Libertador, Simón Bolívar, fue colocado a la venta durante quince días en el sitio de compras en internet ebay. El precio base del lote, titulado “Tesoro de familia”, era de 950 mil dólares, sin embargo, fue retirado de la subasta quince días después, porque no hubo ningún interesado en pujar por él.



Como las pertenencias del Libertador, miles de objetos de todo tipo son subastados en diversos sitios de internet. Piezas de colección, repuestos, antigüedades, baratijas, cuadros valiosos y hasta objetos curiosos y para algunos inútiles, como los calcetines del fotógrafo a quien golpeó una estrella de cine, o la bolsa vacía de meneítos de los que comió un famoso jugador de baloncesto.



Al consultar a la licenciada Margarita Medina -- Gerente de Comprasyentregas, la empresa que posee la franquicia de ebay Nicaragua-- sobre quiénes son las personas que compran estas “curiosidades”, señaló que la mayoría de veces son los fans de artistas y deportistas, pues en las subastas se puede vender cualquier cosa.



“Cada día más personas compran en internet, porque tienen la posibilidad de obtener cualquier producto en una tienda que está a un clic de todo el mundo. En Nicaragua hay muchas personas que compran en internet, pero muy pocas venden. En los cinco años que tenemos de estar trabajando en Nicaragua, sin duda nos hemos especializado en compras, sólo hemos tenido pocas ventas”, afirmó la licenciada Medina.



Colgando información



Todo tiene un valor, y quizás usted tenga objetos en su casa que cree que son nada más que “basura”, pues es algo viejo, pero para otros puede ser una verdadera joya, como es el caso de una persona que tiene en subasta una moneda niquelada de un córdoba del año 80, a un precio de 36 dólares con 20 centavos.



Esta persona que tiene a la venta la moneda con la cara de Sandino, en el segmento de antigüedades, aprovechó la oportunidad que le brinda internet, y colgó la descripción de la moneda y las fotografías para hacer atractiva su moneda.



La licenciada Medina expresó que cualquier persona puede colgar información en ebay, y que lo más importante es garantizar el envío y la integridad del producto. “Acá en Nicaragua no son muchas las personas que venden porque deben garantizar el envío a cualquier parte del mundo, y eso es costoso porque también si llega dañado y el cliente se queja, pierde credibilidad y en ebay la confianza es importante”, afirmó la licenciada Medina.



Consumo interno



Carlos Rosales, de la Tienda Antigüedades y Arte (AyA), señaló a EL NUEVO DIARIO que si bien en Nicaragua hay dos ciudades que son verdaderas canteras de antigüedades --León y Granada--, se atrevería a asegurar que estos productos no están siendo vendidos en internet.



“La mayoría de las personas que compran estos productos no lo hacen para venderlos, sino para conservarlos y utilizarlos como parte de la decoración en sus hogares; son personas que saben el valor de los objetos y los compran y conservan, además, que no son personas con ingresos altos”, dijo Rosales.



Señaló, además, que en el país hay ocho personas dedicadas a la comercialización de antigüedades, pero más de 24 se dedican a vender réplicas de antigüedades.



“Nosotros nos especializamos en objetos de madera cuya antigüedad se determina por los acabados, la edad de la madera, y los espiches que se usaban, así como las bisagras. El objeto más antiguo fue un ropero del siglo XIV, de la línea Luis Felipe, con un valor de seis mil quinientos dólares”, expresó.



Dos formas



Si está interesado en comprar algún objeto en línea tiene dos modalidades, comentó la licenciada Medina: “Una es que el cliente llame o se contacte a www.comprasyentregas.com y nos diga: ‘ando buscando tal y tal cosa’, entonces nosotros se lo buscamos y le damos el precio ya puesto en la puerta de su casa o en sus manos. El cliente decide si lo quiere o no”.



“La otra es que el cliente compre directamente en internet, lo hace y nosotros tenemos un casillero de la oficina en Miami donde el producto se recibe y se lo traemos a Nicaragua, lo cual le sale un poco más barato”.



“A muchas personas les da miedo dar su número de tarjeta en internet y no quieren complicarse, entonces de una vez nos dicen qué buscan y nosotros les facilitamos todo, y para los que no tienen miedo, nosotros se lo traemos”, afirmó.