Multitud demandó erradicar el hambre

La Perla del Septentrión se unió a la gran marcha mundial contra el hambre. 70 millones de personas padecen de hambre en 80 países, los que este año recibirán asistencia por parte del Programa Mundial de Alimento.



Miles de matagalpinos, entre estudiantes, padres de familias, ONG, organizaciones de masas, autoridades municipales y gubernamentales, marcharon sobre la avenida central de esta ciudad para apoyar los esfuerzos que realizan el gobierno Nicaragua y los demás países del mundo, por borrar de la faz de la tierra este flagelo que afecta a la humanidad.



Esta marcha fue organizada por el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y apoyada por el Ministerio de Educación, debido a que más de 27 centros escolares están recibiendo productos alimenticios para los niños, principalmente los estudiantes de primaria.



El ministro de Educación, Miguel de Castilla, señaló que la cartera bajo su cargo a diario lucha contra el hambre, debido a que alimenta más de un millón de estudiantes en todo el país. Estimó que si no brindaran alimentación a los estudiantes, muchos niños no irían a clase y muchos se desmayarían en las escuelas por falta de alimento.



El funcionario aseguró que seguirán apoyando y promoviendo los huertos escolares, ya que es una forma de producir alimentos y poder mejorar la dieta diaria que dan en los centros escolares a los miles de niños que padecen de hambre en nuestro país.



La misión del PMA



William Har, representante del Programa Mundial de Alimento en nuestro país, dijo que la misión del PMA es complementar al gobierno de Nicaragua en la lucha contra el hambre y la desnutrición, pero, además, instó a los padres de familia tratar a quienes padecen de hambre “como a sus propios hijos, y si los hijos son lo más bello del mundo, pues así hay ver a los demás niños que sufren”.



Hay muchas personas que no cuentan con alimento suficiente para su subsistencia, situación que se viene a agravar por la crisis internacional provocada por el alza de los precios en los alimentos, la que empeora cada día también por el alza en el combustible y sus derivados, indicó.



De las ancas de rana al “Hambre Cero”



Por su parte, el titular del Magfor, Ariel Bucardo, aseguró que el gobierno ya está trabajando por la erradicación del hambre y la desnutrición a través del programa “Hambre Cero” y por el estímulo a la producción, debido a que el objetivo del gobierno es producir alimentos para la nación y para los mercados internacionales.



Recordó que cuando se reunió con representantes del Banco Mundial en los gobiernos anteriores, junto a un grupo de productores que pedían políticas agropecuarias --ya que Nicaragua era un gran potencial para la producción de granos básicos--, la repuesta fue que se olvidaran de la producción de granos básicos, porque era más barato comprarlos a países que subsidiaban la producción que producirlos, además, que había alimentos suficiente en el mundo.



Entonces, dijo, nos mandaron a producir ancas de ranas que tenían buenos precios en los mercados internacionales, pero ahora son esos mismo organismos que no querían que se produjera maíz, frijoles, arroz y leche, los que aparecen pidiendo al mundo producir más porque hay escasez de alimentes, mostrando una bolsa de arroz y de pan, concluyó.