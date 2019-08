Escoltas de la DN enfermos y olvidados

Los ex miembros de la seguridad personal del Ministerio del Interior le pidieron al presidente Daniel Ortega que no los olvide, y recuerde que arriesgaron los mejores años de su vida para proteger a los dirigentes, a sus familias y a los dignatarios de otros países, sin esperar nada a cambio.



“No se olvide de nosotros, Presidente”, esa fue la expresión común de los miembros de la Asociación Nacional de Retirados de la Seguridad Personal “Modesto Duarte” (ARSEP), que desde que Ortega asumió la Presidencia han hecho gestiones para ser atendidos por autoridades del gobierno y aún no tienen respuesta.



Heriberto Bolaños García, Presidente de ARSEP, organización con personería jurídica, dijo que tienen 500 miembros documentados, y esperaban llegar a mil del total de 1,200 que fueron de la seguridad personal, militantes del FSLN y que lo siguen siendo, y que trabajaron para que el comandante Ortega regresara al poder.



Los objetivos de ARSEP son: la liquidación de los fundadores que fueron despedidos sin pagarles nada en 1990; atención médica para muchos que se encuentran muy enfermos y sin recursos; trabajo, porque ahora están viejos, y como no estudiaron se les hace muy difícil encontrar empleo, y acceso para los proyectos sociales de vivienda y crédito.





Cuidaron hasta a Fidel

Los miembros de la Seguridad Personal daban protección no sólo a la Dirección Nacional ya los cuadros intermedios y a sus familias, sino que a presidentes y personalidades como: el Papa, Olof Palme y Fidel Castro, entre otros grandes.



“Pusieron la vida de los dirigentes en nuestras manos, los protegimos y no les pasó nada porque dimos la vida por ellos, con toda lealtad, y seguiremos siendo leales, pero ahora estamos golpeados por la vida y necesitamos que atiendan nuestras demandas”, indicó Bolaños.



Refirió con tristeza que, en esos once años, se envejecieron, porque trabajaban sin descanso; se quedaron en el camino porque no estudiaron, y hasta su vida familiar afectaron porque en algunos casos las mujeres los dejaron porque nunca estaban en la casa.



José Manuel Medina, fundador de la Seguridad Personal, perdió el brazo derecho, los dedos de la mano izquierda y la córnea izquierda en una explosión, porque era especialista en explosivos, y ahora como sus demás compañeros espera que el Presidente reconozca sus derechos, porque dijo que les ayudaría. “No se olvide de nosotros”.



En mi caso, era de avanzada, siempre iba adelante exponiendo mi vida para proteger a los comandantes, y desde que tuve el accidente con explosivos estoy pidiendo la córnea izquierda, y en la Misión Milagro de Dios me dijeron que necesitaba una carta del gobierno para poder viajar a Venezuela, y no tengo acceso a nada, expresó Medina, quien, irónicamente, en los años 80, permanecía todo el tiempo con los dirigentes sandinistas.



Melba González, también fundadora del Ministerio, hizo un llamado al Presidente y al cardenal Miguel Obando, porque tienen muchas necesidades, muchos están enfermos, sin trabajo y no tienen ni casa.



“A la ‘contra’ se le ha dado apoyo y a nosotros no, aunque fuimos la fuerza que siempre estuvimos al lado de él (comandante), éramos madres solteras y dejábamos a los hijos, porque se trabajaba sin horario”, expresó González, quien es enfermera y logró sacar su licenciatura con mucho esfuerzo, pero no tiene trabajo.



Ana Julia Álvarez González, del área de alimentos de la Seguridad Personal, con Carlos Núñez, recordó las penurias que han pasado desde 1990, porque nadie les daba trabajo porque no podían decir de dónde venían. “Que el Presidente y el Cardenal nos escuchen”.



Carlos Flores estuvo en las tropas de choque de la Seguridad Personal, salió en 1990 y le fue difícil encontrar trabajo y seguir estudiando. Llegó hasta segundo año de Derecho, pero no pudo continuar por falta de recursos.