Impuntualidad del presidente contagia a jueces

El Ministerio Público pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atender el caso recurrente de algunos jueces con alto índice de impuntualidad y ausentismo que afectan la tramitación de los juicios penales en el Complejo Judicial Nejapa.



La queja fue planteada por la representante del Ministerio Público, Magda Matus, durante un encuentro entre ambas instituciones para evaluar el trabajo a la luz del nuevo modelo judicial.



La co-responsable de apoyo procesal del proyecto piloto, Haydé Morales de Franco, informó que las quejas contra jueces y juezas --cuyos nombres no fueron dados a conocer-- se elevarán a conocimiento de los magistrados Alba Luz Ramos Vanegas y Edgard Navas Navas, quienes a partir de esta semana dirigirán en el terreno la implantación del modelo.



Matus tampoco quizo precisar si se trata de jueces de audiencia o juicio. “A nosotros los que nos interesa es la debida tramitación de los juicios; no son todos los jueces, y debe reconocerse que este problema no tiene nada que ver con la implantación del nuevo modelo judicial”, señaló la representante de la Fiscalía.





No dan explicaciones

La doctora Morales detalló que el Ministerio Público se quejó de algunos jueces, “con nombres y apellidos”, que vienen tarde durante la semana y los fines de semana, situación que afecta a los fiscales que muchas veces ni siquiera reciben una explicación de parte del funcionario judicial.



Durante la reunión se plantearon las dificultades que algunas veces tienen los fiscales para presentar sus acusaciones: no les están entregando las actas al concluir las audiencias; los expedientes no se están remitiendo al despacho judicial a tiempo y desean que les reciban los escritos de apelación en fines de semana, entre otras peticiones.



Los fiscales tambien solicitaron que los intercambios de información se presenten en audiencia en los casos de acusados privados o no privados de libertad.



La doctora Morales reconoció que algunos problemas planteados por la Fiscalía, como la impuntualidad de los jueces, son recurrentes, “sólo que ahora lo hicieron con más énfasis y dieron nombres y apellidos”.



La funcionaria dijo confiar en que con el traslado de los magistrados Ramos y Navas al Complejo Judicial, “las cosas caminarán de otra forma, más ahora que dieron nombres y apellidos; esas cosas no se pueden tapar con un dedo, ya que en definitiva el usuario es el mayor afectado, por lo que hay que decirlas y atacarlas”, finalizó.