“Tormenta” internacional por colombianas en el país

Colombia, AFP



Colombia anunció el envío de una nueva nota de protesta a Nicaragua por considerar “no satisfactorias” las respuestas de Managua, luego de que un avión nicaragüense fuera autorizado a sobrevolar cielo colombiano presuntamente en misión oficial, cuando en realidad estaba dirigido a recoger a “dos rebeldes” colombianas en Quito.



“En la solicitud del permiso de sobrevuelo se le mintió a Colombia, y nosotros protestamos por esa mentira”, dijo el canciller colombiano, Fernando Araújo.



“Recibimos una respuesta de la Cancillería nicaragüense diciendo que ellos no han mentido. De manera que hay dos versiones” de los hechos, señaló el funcionario a periodistas en Medellín (noroeste de Colombia), al margen de la 38 Asamblea General de la OEA.



Por lo tanto “habrá una nueva nota sobe este particular, por supuesto que sí. Habrá notas para pedir aclaraciones más a fondo, porque las que hemos recibido no son satisfactorias”, enfatizó.



Nicaragua asiló el pasado 11 de mayo a dos colombianas identificadas como Doris Bohórquez y Martha Pérez, que sobrevivieron un ataque militar de Colombia contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.





Nicaragua niega extradición

Las colombianas fueron trasladadas el pasado 11 de mayo desde Quito a Managua en un avión del Ejército nicaragüense por órdenes del presidente Daniel Ortega, tras pedir permiso de sobrevuelo a Colombia con el argumento de que se trataba de un vuelo oficial.



El gobierno nicaragüense también tiene bajo su protección a la mexicana Lucía Morett, otra sobreviviente del ataque que fue refugiada en Managua desde mediados de abril.



La Fiscalía de Ecuador anunció que pediría la extradición de las tres jóvenes por presuntos vínculos con las FARC, pero el gobierno de Nicaragua adelantó que no entregará “bajo ningún aspecto” a las extranjeras.