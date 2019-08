“Nos prometió casas y es tiempo que cumpla”

Las asociaciones de personas con discapacidad realizaron una carta abierta al presidente Daniel Ortega, donde le recuerdan el compromiso que firmó durante la pasada campaña electoral, de realizar proyectos de vivienda social para este sector.



“En Nicaragua existen 600 mil personas con discapacidad y la mayoría vive posando o alquilando, pues no existen programas de vivienda social. Ahora que el gobierno está construyendo el proyecto “Casas para el Pueblo Presidente”, es hora de que se acuerde de nosotros, dijo Juan Gaitán, ex Secretario de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos por la Rehabilitación e Integración (Feconori).



Gaitán tiene trece años de trabajar en proyectos para personas discapacitadas, y el tema de la vivienda es una materia pendiente. Comentó que se debe elaborar un plan nacional de vivienda para las personas con discapacidad, donde tengan acceso créditos hipotecarios, con mensualidades bajas.





Pagar casas con las pensiones

“Junto con la Procuradora Especial para las personas con discapacidad, Rosa Salgado, hemos vistos las dificultades que tiene más de medio millón de habitantes para movilizarse, y ya no se diga para tener acceso a un crédito de vivienda,”, dijo Gaitán.



Agregó que no quieren que les regalen las casas, sino pagarlas con las pensiones que reciben, que oscilan entre los dos mil y tres mil córdobas. Indicó que se podrían construir tres mil viviendas en Managua y el resto en los municipios de León, Chinandega, Granada, Masaya, Rivas, Estelí, el Caribe y Río San Juan.



“Si en este proyecto de viviendas ‘El Pueblo Presidente’, hay cuotas de hasta 20 dólares, bien podemos pagarlas y tener una casa propia. Los discapacitados somos parte del pueblo, y el Presidente debe acordarse del compromiso que firmó en el Holiday Inn, durante la campaña electoral”, expresó Gaitán.





No hay acceso a empleo

El discapacitado también lamentó que, a la fecha, ninguna institución pública ni privada ha cumplido con la Ley 202, la que otorga derecho al acceso al mercado laboral.



“La Ley 202 también establece que las instituciones del Estado y las empresas privadas están en la obligación de ofrecer puestos de trabajo para las personas con discapacidad, en una proporción de dos discapacitados por cada cien trabajadores, sin embargo, también seguimos esperando”, concluyó Gaitán.