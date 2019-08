Puerto Cabezas lució el poder de su cultura

PUERTO CABEZAS

Por primera vez, después de varios años, los porteños despidieron el mes de la diosa de la fertilidad “Mayaya” con una enorme fiesta popular que tuvo lugar en la Plaza Municipal.



La actividad fue encabezada por el “Black Movment” y “Nicaribbean Black People Association”, los que con el interés de rescatar lo que aún no se ha perdido decidieron promover dicho evento.



En la fiesta de cierre estuvieron participando grupos de baile de diferentes barrios de la ciudad, que durante mayo celebraron de forma aislada sus fiestas, y, al final, decidieron unir sus alegrías dispersas.



Por su parte Raquel Dixon, presidenta del Movimiento Criollo, dijo que se sentía satisfecha con los resultados obtenidos y el respaldo popular. Agregó que quedaba pendiente que los ancianos criollos salgan de sus casas a demostrar cómo se baila el Palo de Mayo.



“Este año no lo conseguimos, pero vemos que nuestra cultura criolla está más viva que nunca, y esperamos que el próximo año nuestros ancianos bailen al igual que los niños y jóvenes criollos”.



Al rescate

Sin embargo, el movimiento criollo este año organizó en distintos barrios con apoyo del Instituto de Turismo, Intur, diferentes fiestas del Palo de Mayo con la idea de rescatar este baile.



En Bilwi, Dwyane Watter, conocido como Neco, es uno de los mayores activistas de la cultura negra. Su grupo, Swettin, ha recorrido Centroamérica bailando el tradicional ritmo. Él es el organizador del carnaval y manifestó que “sabemos que la cultura negra no está muerta, prueba de esto es que cada año el número de personas que se unen al carnaval va creciendo. Nosotros tenemos la cultura, sólo hay que proyectarla”, dijo este bailarín.



Los organizadores de la fiesta del Palo de Mayo lamentaron el rechazo total que han tenido de parte de las autoridades regionales, que han descuidado parte de la identidad costeña por cuestiones raciales.