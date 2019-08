Ogro moderno y esposa mataron a siete jóvenes

París / El País

La pareja formada por Michel Fourniret, de 66 años --un ogro en el sentido más pleno del término--, y su esposa, Monique Olivier, de 59, fueron declarados el miércoles culpables de asesinar, entre 1987 y 2003, al menos a siete jóvenes en Francia y Bélgica, así como de intentar secuestrar y violar a otras tres.



El Tribunal de lo Criminal de Charleville-Mezières, en la región de las Ardenas, en el noreste de Francia, dictó el miércoles sentencia y condenó a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena a Fourniret --que no saldrá jamás de prisión-- y a la misma pena a su esposa, aunque con la salvedad de que fija en 28 años el cumplimento íntegro de su condena. Se cierra así uno de los procesos más escabrosos de los últimos tiempos.



Diabólico y extremadamente narcisista, el currículo criminal de este asesino en serie se asemeja a la más enrevesada trama de una película de terror. Nacido en Sedan en 1942, Michel Fourniret, ajustador y dibujante industrial, ve cómo el mundo se le viene abajo cuando descubre que su mujer no es virgen, un trauma sobre el que construirá su psicopatía.





Casado dos veces, padre de cuatro hijos, es condenado por agresiones sexuales en 1984. En la cárcel entra en relación con Monique Olivier, la mujer que va a ayudarle a hacer realidad todas su fantasías más delirantes.



Foruniret publica un anuncio por palabras en un semanario católico que reza: “Prisionero desearía mantener correspondencia con persona de cualquier edad para olvidar soledad”. Y Monique Olivier responde. Al principio, es sólo una relación epistolar.



En 1987, cuando un tribunal le juzga por presunta violación, se ven por primera vez. En otoño de aquel año, Fourniret sale en libertad. La pareja ya no se separa. Ambos hacen un “pacto criminal”, según el fiscal. Él le pide que le busque jóvenes vírgenes y ella se las proporciona.



La primera víctima llega en diciembre de 1987. Tiene 17 años. Monique atrae a las niñas y se las entrega. La justicia le atribuye siete asesinatos durante este período. Finalmente, una de las víctimas se defiende. Tiene sólo 13 años y su nombre no ha sido dado a conocer, pero cuando en 2003 Fourniret la rapta, cerca de la localidad belga de Namur, consigue deshacer los nudos con los que ha sido atada, escapa y proporciona a la Policía la matrícula de la furgoneta en la que era llevada al matadero.



Durante un año mantiene silencio. Sólo se le acusa de este intento de secuestro. Pero finalmente Monique se rompe y lo cuenta todo a la Policía belga. Según su mujer, son 11 los asesinatos. Él sólo reconoce ocho. Siete fueron juzgados el miércoles.