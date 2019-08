Nicaragua niega que avión con guerrilleras de FARC volara en Colombia AFP

02 Junio 2008 |

7:35 a.m. |





Nicaragua dijo este lunes que un avión de sus fuerzas militares que transportó desde Ecuador a dos supuestas integrantes de las FARC nunca sobrevoló territorio de Colombia, minimizando una nota de protesta presentada por el gobierno colombiano.



"Hay una confusión al respecto, el avión pasó a más de 400 millas del territorio colombiano", señaló el canciller nicargüense Samuel Santos, que asiste a la 38a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Medellín (noroeste de Colombia).



La cancillería de Colombia anunció el domingo que enviará una segunda nota de protesta a Nicaragua por considerar "no satisfactorias" sus respuestas a un reclamo inicial.



Colombia afirma que el vuelo en que fueron trasladadas las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, que sobrevivieron un ataque el 1 de marzo de sus tropas contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte de Ecuador, pasó por su espacio aéreo y que Nicaragua mintió sobre el propósito del viaje.



Nicaragua concedió asilo el 11 de mayo a Bohórquez y Pérez. Ambas fueron trasladadas desde Quito a Managua en un avión del ejército nicaragüense por orden del presidente Daniel Ortega, tras pedir permiso de sobrevuelo a Colombia con el argumento de que se trataba de un vuelo oficial.



"Cualquiera puede ver en un mapa que para ir de Ecuador a Nicaragua no es necesario sobrevolar a Colombia", apuntó el canciller Santos.



"Lo que hicimos fue solicitar un permiso para un posible sobrevuelo en caso de una emergencia, lo que es un trámite habitual", explicó.



El ministro nicaragüense dijo también que existe confusión sobre el estatuto con que permanece en Managua desde mediados de abril la mexicana Lucía Morett, otra sobreviviente del ataque al campamentos de las FARC.



"No hemos dado asilo a Lucía Morett, ella ingresó y permanece con una visa de turista", apuntó Santos.