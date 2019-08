Denuncian a magistrados electorales

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció el lunes a los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, por una supuesta comisión de delitos al pretender postergar los comicios municipales de noviembre en tres regiones del caribe norte.



El representante de la CPDH, Marcos Carmona, interpuso la acusación ante la Fiscalía en contra de los magistrados, ''en calidad de autores intelectuales y directos de los delitos de usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y violación de la Constitución Política'', ante la posible supresión de las elecciones en tres municipios costeños.



El CSE avanza en un proceso de cancelación de los comicios en tres de las siete municipalidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, programados para noviembre, con el argumento que no están las condiciones dadas debido a los daños causados por el huracán Félix, en septiembre.



La medida es cuestionada por los demás partidos que participan en la contienda, con la excepción del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su aliado partido indígena en la costa caribe, Yátama.



''No debemos dejar pasar estos abusos de poder de estos funcionarios públicos'', dijo Carmona a los periodistas.



El escrito señala que los siete magistrados que conforman el tribunal electoral ''cometen el delito de asociación ilícita para delinquir en perjuicio del derecho de los ciudadanos de los municipios de Puerto Cabezas (Bilwi, en lengua misquita), Waspam y Prinzapolka''.



Semanas atrás, grupos de pobladores de Bilwi protestaron para reclamar su derecho al sufragio universal, dice la denuncia.



''Esperamos que el Ministerio Público trabaje con profesionalismo y que le dé seguimiento, o si no, vamos a ir al Legislativo para exigirle a los diputados el desafuero de los magistrados del consejo electoral'', dijo Carmona.



El documento fue recibido por la fiscal electoral Blanca Salgado, quien dijo que le dará el trámite que corresponda.