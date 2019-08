Se siembra alarma entre pensionados

Los jubilados y pensionados del país reaccionaron indignados ayer, después de conocer que los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) son utilizados para la construcción de las casas del proyecto “El Pueblo Presidente”, que erigen las empresas Tecnosa y Sinergia, ambas ligadas a dos altos funcionarios del gobierno sandinista.



Una investigación de EL NUEVO DIARIO y de Esta Semana, reveló que el INSS dio préstamos a la firma Tecnosa para construir 24 de las 400 viviendas del proyecto habitacional, que se erige en los predios del antiguo casco urbano de Managua, y sobre el cual el gobierno mintió al asegurar que se realiza con fondos privados de la cooperación venezolana.



“Juegan con el santo y la limosna”, dicen jubilados

El presidente de la Red de Adultos Mayores de Nicaragua (REAM), Donald Castillo, informó que ayer los miembros de ese organismo se reunieron de emergencia y decidieron enviar una carta al presidente del INSS, Roberto López, exigiendo una explicación sobre este asunto.



“La ley dice que las reservas del INSS son intocables, porque son para las pensiones de los nicaragüenses, y nos estamos dando cuenta de que las están usando para préstamos riesgosos, es decir, están jugando con el santo y con la limosna”, dijo Castillo, también presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (Ajupin).



Tecnosa recibió del INSS 190 mil dólares para levantar 24 viviendas del primer bloque del proyecto, luego solicitó otro crédito de un millón 88 mil dólares para levantar otras 136 casas.



El préstamo aparentemente fue aprobado, pues aunque la institución guarda silencio, en las cuentas del Seguro Social de marzo de este año, fecha cuando se pidió el dinero, se observa un desembolso de 26 millones de córdobas por el rubro de “adquisición neta por activos no financieros”.



Al caso, además de Tecnosa, también están ligados Tecnología Electromecánica S. A. (Tesa), de la que es presidente Francisco López, y la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), de la que es socio mayoritario el presidente del Instituto de Turismo (Intur), Mario Salinas.



Las tres empresas han sido favorecidas con millonarios contratos del Estado, aun cuando la Ley de Contrataciones prohíbe contratar para negocios e inversiones del Estado, cuando intervienen empleados públicos o familiares de ellos en las empresas que ofertan al Estado.



El contraste

El presidente de la REAM dijo que la decisión de aprobar el crédito a Tecnosa se contrasta con la negativa de las autoridades del INSS de cumplir con el artículo 49 del Decreto 974, que es la Ley del Seguro Social vigente, donde se señala que todos aquellos cotizantes que no hayan llegado a las 750 cuotas, pero que hayan cotizado por al menos cinco años, tienen derecho al 40 por ciento de su pensión. En esa situación se encuentran unos 50 mil ex trabajadores.



A la vez, especuló que el accionar del Consejo Directivo del INSS va en consonancia con lo planteado por Gustavo Porras, diputado del FSLN, cuando el Día de los Trabajadores propuso la creación de un “Banco de los Trabajadores” con fondos del INSS.



Ayer intentamos hablar con Porras, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes a su celular.



Apología de la corrupción



Quien sí habló fue el dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Luis Barboza, quien señaló que frente a esta situación lo más importante no es de dónde salen los fondos ni quién realiza la construcción, sino el beneficio a los trabajadores y la gente de menos recursos.



“Yo creo que para un trabajador común y corriente, un obrero, que le entreguen una casa de 40 metros cuadrados, no va a estar preguntando quién la construyó ni de dónde salen los fondos, lo importante es que le den su casa y que los fondos vuelvan (al INSS)”, sostuvo el líder sindical.



“Si hoy pide un crédito Tecnosa y mañana pide Sovipe o quien sea, pues creo que debemos aplaudirlo, porque son casas para los trabajadores, y no estar viendo estas cosas (las irregularidades)”, finalizó.



Que INSS explique, dice aliado del Gobierno

El ex contralor Agustín Jarquín, actual diputado y aliado del Gobierno a través de la Convergencia Nacional, pidió ayer de manera pública una explicación al presidente del INSS, Roberto López, sobre el asunto.



“El presidente del INSS está en la obligación a más tardar hoy, de brindar una explicación a los nicaragüenses, que somos lo que cotizamos. Éstos son fondos que se deben preservar con mucho cuidado. La Directiva del INSS ha tenido un uso demasiado discrecional con estos fondos, en todos los gobiernos”, dijo Jarquín.



Por su parte, el contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que es necesario pedir información al INSS para conocer a profundidad el asunto de los créditos a Tecnosa, pero se adelantó a señalar que no van a encontrar nada irregular.



“Te aseguro que cuando se haga un trabajo en Tecnosa, los socios ya van a ser otros, si los socios sólo endosan las acciones. Acordate que en el Registro sólo aparece la escritura de constitución social, luego los accionistas le pueden ceder sus acciones a quienes ellos quieran, ‘entre abogados te verás’, dice la maldición gitana, para eso estamos los abogados”, agregó.



Si fuera así, añadió el contralor, hasta ahí llegaría el trabajo del ente fiscalizador, “porque la ley hasta ahí nos da espacio, no hay ley que obligue a registrar los endosos de acciones”.



Argüello Poessy dijo que siguen esperando que el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y el Ministerio de Educación (Mined) les remitan la documentación de los contratos que han firmado con Tecnosa.



Jubilados se expresan en la web



La página web elnuevodiario.com.ni fue el escenario donde debatieron diversos asegurados del INSS, sobre los préstamos a Tecnosa.



Fulvio Tijerino Pérez expresó, que “como pensionado del INSS me preocupa que el Estado continúe utilizando los fondos de los asegurados para financiar proyectos que, si bien son de atención social, no constituyen una garantía para los asegurados. Desde siempre el Estado tiene una deuda impagable con el INSS, y estos nuevos préstamos la incrementarán siempre con el argumento de que están respaldadas con propiedades del Estado”.



Otro ciberlector, bajo el nombre de “El pueblo habló”, comentó: “El dinero del trabajador asegurado no debe ser dirigido a proyectos aun de corte social, donde no hay garantía de su recuperación. Es una lástima que un bajo porcentaje de trabajadores se dan cuenta de este tipo de manipulaciones de parte del gobierno central… como trabajador de 58 años y con el derecho que me asiste como un futuro pensionado, quiero decirte (Daniel Ortega) que cada centavo que toqués del INSS te será cobrado”.



La internauta María dijo: “El dinero que maneja el INSS no es del Gobierno, es de las personas que mes a mes, durante años, cotizamos con la esperanza de tener una pensión que por lo menos nos permita no morirnos de hambre en la vejez y ser carga para nuestras familias”.



Otra ciberlectora, Maria Zapata, comentó: “Los fondos del INSS, producto de las cotizaciones obrero-patronales o bien del facultativo, son fondos sin discusión de los asegurados y pensionados. Si bien es cierto el INSS debe invertir estos fondos, no debe hacerlo como una entidad bancaria, y menos si existe tráfico de influencia”.