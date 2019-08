Colombia insiste: Nicaragua engañó

Un nuevo cruce de espadas entre Colombia y Nicaragua se produjo ayer en Medellín, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuando el canciller colombiano Fernando Araújo anunció una segunda nota de protesta contra Nicaragua, porque no le satisficieron las dos versiones oficiales sobre el uso del espacio aéreo colombiano, para el traslado de dos sospechosas de ser miembros de las FARC, en un medio aéreo del Ejército de Nicaragua.



El canciller Samuel Santos dijo ayer en Medellín, que el Antonov-26 del Ejército de Nicaragua, no ingresó al espacio aéreo colombiano al trasladar a Doris Bohórquez y Martha Pérez, quienes se encontraban en el campamento ecuatoriano de las FARC, cuando éste fue bombardeado por las fuerzas oficiales de Colombia, dando muerte a Raúl Reyes, del Secretariado de las FARC.



La ruta, según Santos



“Hay una confusión al respecto, el avión pasó a más de 400 millas del territorio colombiano”, señaló el canciller Santos, quien asiste a la 38ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Medellín (noroeste de Colombia).



La Cancillería de Colombia anunció el domingo que enviará una segunda nota de protesta a Nicaragua por considerar “no satisfactorias” sus respuestas a un reclamo inicial. “En la solicitud del permiso de sobrevuelo se le mintió a Colombia, y nosotros protestamos por esa mentira”, dijo el canciller colombiano, Fernando Araújo. “Recibimos una respuesta de la Cancillería nicaragüense diciendo que ellos no han mentido. De manera que hay dos versiones”, agregó.



El canciller Santos respondió ayer que “cualquiera puede ver en un mapa que para ir de Ecuador a Nicaragua no es necesario sobrevolar a Colombia… Lo que hicimos fue solicitar un permiso para un posible sobrevuelo en caso de una emergencia, lo que es un trámite habitual”.



Lucía Morett es una turista



El canciller Samuel Santos también reveló que Lucía Morett, sobreviviente mexicana del ataque al campamento de las FARC, no está asilada --a diferencia de las colombianas-- y que simplemente está de turista en el país.



“No hemos dado asilo a Lucía Morett, ella ingresó y permanece con una visa de turista”, apuntó Santos, a pesar de que la versión oficial en Managua fue que se trataba de una asilada política que corría peligro en su país, México.



“Mantenemos un fluida comunicación (con México) para aclarar algunas dudas”, subrayó Santos.



Insistió que Morett, quien llegó a Managua en abril pasado, “no tiene estatus de refugiada ni de asilada, no lo necesita, y esto se lo hemos comunicado con toda claridad al gobierno de México”.



(Con información de AFP y El Financiero de México)