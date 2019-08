Del paro al disparo del mercado negro

El director de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ingeniero Franklin Sequeira, reconoció que existe un descontrol con la entrega de combustible a los transportistas beneficiados con el descuento de un dólar con 30 centavos por galón, otorgado por el gobierno de Daniel Ortega a los transportitos de concesiones interurbanas, selectivas y acuáticas del país.



Y aunque reconoció que la distribución de combustible se ha mantenido en las gasolineras Shell y Petronic, el problema radica en la falta de control que permite al transportista comprar combustible barato en una estación y luego comprar en otra gasolinera sin que existan controles, generando con ello el “mercado negro” con el combustible.



Sequeira reconoció lo que llamó “algunos abusos”, pero se justificó de dar mayores datos sobre el tema, argumentando que en el caso del combustible la institución responsable es Petronic.



Según el director de la Secretaría de Transporte, el MTI lo único que hizo fue definir la lista de transportistas beneficiados y las normas sobre las cuales se determinará la distribución del combustible.



El caos



“El problema es que no hay un control, no se está controlando el combustible”, señaló Sequeira, quien sugirió que la entrega al transportista debe ser sobre la base de la ruta de origen, el tipo de unidad y cuántos kilómetros recorre para evitar el desorden y el tráfico con el combustible barato.



Por ejemplo, para el funcionario los transportistas que hacen el recorrido Granada-Managua, deberían llenar en su ciudad de origen, “pero algunos transportistas se sirven combustible en Granada, luego en Masaya y también en Managua”.



Inconsecuentes



El ingeniero Franklin Sequeira no cree que los transportistas sean “tan inconsecuentes” como para organizar nuevas protestas contra el gobierno, por considerar que es insuficiente la decisión presidencial tomada el pasado 17 de mayo, de reducir en un dólar con 30 centavos el costo del galón de combustible para el sector transporte.



Los transportistas organizados en la Coordinadora Nacional del Transporte confirmaron que preparan una marcha en Managua para demandar al gobierno negociaciones directas con la CNT en mesas nacionales, y no como se ha estado llevando hasta ahora con los delegados departamentales.



Sequeira recordó que la crisis del petróleo no es responsabilidad del gobierno de Nicaragua. “No es nuestra responsabilidad, la verdad es que la situación de crisis por el incremento del petróleo está fuera de nuestras manos”, dijo el funcionario, quien ahora tiene un rango de viceministro dentro de las estructuras del MTI.



Avances en mesas oficiales



Insistió que la amenaza de una marcha hecha por los transportistas la semana pasada no tiene mucho sustento, en tanto, hay avances sustanciales en las negociaciones que el gobierno mantiene en los departamentos con los transportistas.



También negó que el MTI haya dispuesto orientar las negociaciones tomando a la Coordinadora Nacional del Transporte como interlocutora en las mesas técnicas, y más bien aseguró que las negociaciones continúan con los transportistas que “saben dónde les molesta el zapato, y es con ellos con quienes nos estamos reuniendo”.



Puso como ejemplo el caso de la ciudad de Masaya, donde según Sequeira, la mayoría de transportistas que participaron en el paro pasado se sumaron a las mesas de negociación con los delegados del Ministerio de Transporte e Infraestructura.



Pero para Andrés Lara, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, los avances que abandera Transporte “son puro operativismo político”, y aseguró que el panorama en materia de transporte es cada vez más oscuro.



Según el transportista, los 25 córdobas que significó el descuento ya se perdieron en el ajuste de los precios. “Así como sigue la cosa, en 15 ó 20 días vamos a estar en el mismo lugar donde comenzamos el paro”, señaló.



Negociaciones avanzan



Detalló que uno de los avances en las negociaciones con los transportistas en las mesas departamentales es el consenso sobre las necesidades de insumos y repuestos que tienen los empresarios para coordinar con Enimport su importación. “Hay transportistas que ya pasaron sus demandas y ya están comprando directamente sus insumos”, dijo Sequeira.



El compromiso del gobierno del presidente Ortega incluye el financiamiento a través de los fondos del ALBA de 25 mil llantas, cinco mil baterías, lubricantes para buses, taxis, mototaxis que serán entregados a los transportistas al costo y sin intermediarios.