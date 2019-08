Piero Coen también causa daños en Los Guatuzos

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Aunque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) abrió un proceso administrativo contra el retirado del Ejército, Miguel Ángel Baldizón, por autorizar a los costarricenses el “ordeño” de la laguna La Uva, la sequía del río Niño y sus efectos en el río Toro, ciudadanos del lugar mencionan como implicados en el deterioro de la Reserva de Vida Silvestre Los Guatuzos al embajador de Nicaragua en Honduras, Piero Coen, y a costarricenses que han adquirido propiedades en esa zona fronteriza de Nicaragua.



Según los lugareños, el fuerte empresario chinandegano adquirió una propiedad ubicada en el Área Protegida, de más de 3,000 manzanas al comprársela a retirados del Ejército que la invadieron durante el gobierno de Arnoldo Alemán, y más tarde obtuvieron los títulos de propiedad. Piero Coen mantiene más de dos mil cabezas de ganado en el Área Protegida y los daños causados son evidentes.



En la travesía realizada hasta llegar a la laguna La Uva, pasando por la propiedad de Piero Coen, llamada Punta Pizote, las quemas ocasionadas en el humedal para convertirlo en potrero son notorias, e igualmente la desaparición de quebradas o riachuelos, propios del humedal, como también la desviación del cauce del río Niño.



Según los lugareños, el ex militar Miguel Ángel Baldizón recibió supuestamente en 2007, 35 millones de colones de parte del dueño de la hacienda La Sota, para autorizar el ingreso de la maquinaria utilizada para abrir canales de drenaje para el cultivo de arroz, desviando las aguas de la laguna La Uva y del río Niño

La propiedad, de nombre La Sota, perteneció al ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, y actualmente la administra el costarricense Rodrigo Carranza.



Demandan investigación

Habitantes del lugar que resienten que a ellos no se les permita una serie de actividades dizque por la preservación del humedad Los Guatuzos, aseguran que grandes propietarios y los ticos “hacen su agosto con los recursos” y son “inmunes” ante las leyes ambientales. Por tanto, demandaron a las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) “una investigación responsable y transparente”, y que no sólo busquen un chivo expiatorio.



Recientemente, el Marena, abrió un proceso administrativo en la ciudad de Rivas, contra el retirado del Ejército Miguel Ángel Baldizón, por los daños causados a los tres cuerpos de agua que están siendo “ordeñados”: laguna La Uva y los ríos Niño y Toro, ubicados en la zona sureste de la comarca Colón, municipio de Cárdenas, y cerca de la guardarraya con Costa Rica.



Las autoridades de Marena señalan a Baldizón de ser el hombre que autorizó a los ticos que ingresaran con maquinaria a su propiedad, ubicada en la zona fronteriza de ambos países.