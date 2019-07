Centroamérica recibirá US$ 12.160 millones en remesas

Centroamérica recibirá este año 12.160 millones de dólares en remesas, monto que representa un alza del 10 por ciento en relación con 2006, pero la mayor parte de este dinero se destina a gastos diarios, según un informe difundido hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Guatemala es el país que más remesas obtendrá, con 4.055 millones de dólares, seguido por Honduras con 2.675 millones, El Salvador 3.530 millones, Nicaragua 990 millones, Costa Rica 590 millones y Panamá 320 millones de dólares.



David Terry, gerente del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID, explicó hoy que si a los centroamericanos se les dieran opciones para invertir ese dinero, las remesas se transformarían en una fuerza importante de desarrollo económico en la región.



"Debemos darles más opciones a estas familias para que puedan administrar mejor su dinero, y la mejor manera de hacerlo es bancarizándolas", afirmó Terry, al divulgar los datos en la Cuadragésima Primera Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) que concluye hoy en Miami.



Terry afirmó que los bancos están operando como una "bodega de transferencia de dinero", en vez de ofrecer a quienes reciben y envían los fondos servicios financieros para que el dinero no solo beneficie a las personas, sino que al entrar al sistema bancario sirva de motor de desarrollo.



Menos del diez por ciento de las personas recibe las remesas en una cuenta bancaria y el reto, según el funcionario, es triplicar en los próximo cinco años ese dinero.



En Centro y Sur América y el Caribe las personas de bajos ingresos no tienen acceso a servicios financieros y es un problema social que se tiene que superar en la región, planteó Terry. Hay que eliminar la percepción de que los pobres no son buenos clientes para los bancos, enfatizó.



Según la encuesta, se estima que 56 por ciento de las familias receptoras de remesas recibe sus transferencias en instituciones financieras. A estas familias raramente se les ofrece abrir cuentas bancarias, aunque, en contraste, los receptores de remesas expresan gran interés en tener acceso a servicios y productos financieros como cuentas de ahorro.



Un 53 por ciento se manifiesta "muy interesado" en tener una cuenta de ahorro, un 44 por ciento en seguros de vida o de salud, un 38 por ciento en préstamos para pequeñas empresas y un 31 por ciento espera contar con créditos hipotecarios o préstamos para mejorar la vivienda y el 25 por ciento con financiación para la educación.



Comida, electricidad y ropa



Los centroamericanos destinan el 75 por ciento del monto recibido a gastos diarios como comida, electricidad y ropa. Nicaragua y El Salvador son las naciones centroamericanas con el porcentaje más elevado: 79 y 78 por ciento, respectivamente.



Unos 3.000 millones de dólares del total de las remesas se destinan a fines distintos al consumo, pero el potencial del desarrollo económico de estos fondos se ve severamente restringido porque más del 90 por ciento de las transferencias se efectúa fuera del sistema financiero formal, precisó Terry.



Sergio Bendixen, presidente de Bendixen & Associates y quien efectuó la encuesta para el Fomin, destacó que las remesas han crecido mucho en Centroamérica. "En Guatemala y El Salvador casi se han duplicado y en Honduras se triplicaron, registrándose un alza sustancial en estos países", sostuvo.



10 % del PIB



Las remesas representan al menos el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en Honduras, 27 por ciento en El Salvador, 17 por ciento en Nicaragua y en Guatemala es un 12 por ciento.



Bendixen dijo que casi uno de cada cinco centroamericanos recibe remesas con regularidad y El Salvador lidera la lista de países centroamericanos en términos de remesas per cápita, con aproximadamente un millón de adultos que en "promedio reciben doce envíos al año de 300 dólares".



En Honduras, el mercado de remesas de mayor crecimiento en América Central, los envío desde el exterior llegan a alrededor de 950.000 adultos que reciben en promedio 225 dólares.



En Guatemala, unos 1,4 millones de adultos reciben remesas (en promedio 240 dólares doce veces al año) y unos 500.000 adultos en Nicaragua (en promedio 205 dólares).



Las remesas a Costa Rica y Panamá representan flujos menos caudalosos, pero benefician a grandes cantidades de personas: 300 mil adultos en Costa Rica (en promedio 250 dólares, ocho veces al año) y alrededor de 100 miladultos en Panamá (en promedio 320 dólares, diez veces al año).



El Fomin, un fondo autónomo administrado por el BID, financia proyectos diseñados para ayudar a reducir el costo de las remesas a América Latina y el Caribe y promover alternativas para incrementar su impacto en el desarrollo.