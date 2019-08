30% de red vial de Managua dañada por las lluvias

03 Junio 2008 |

12:10 p.m.





Un 30 por ciento de la red vial de Managua, consistente en 400 kilómetros de calles, fueron afectados por las lluvias de este lunes, dijo el vice alcalde capitalino, Nery Leiva Orochena.



Este martes el "número 2" de la comuna evaluó con los delegados distritales de la Alcaldía de Managua la situación provocada por las lluvias del lunes, las que hasta filtraciones dejaron en el edificio donde están las oficinas del edil y el vice alcalde.



Las lluvias también hizo colapsar a algunos puentes, lo que a juicio del vice alcalde, el sistema de drenaje de Managua ya no tiene capacidad para hacer circular a cantidad de agua que baja a la capital y puso como ejemplo las inundaciones en vías del sector de El Dorado, el puente el Paraisito, por donde se inundaron 50 viviendas.



En el barrio 18 de Mayo no hubo muchas consecuencias "pero si fue afectado el ‘Walter Ferreti’, parte del barrio Grenada, el Hospital ‘Roberto Calderón” fue inundado. "Este fenómeno es porque el drenaje de la ciudad colapsó", dijo Leiva Orochena.



La Alcaldía ha coordinado con la Defensa Civil para garantizar la vida de las personas que están en peligro por seguir habitando junto a los cauces.



Otros sectores afectados que ayer fueron evaluados por la Alcaldía están barrios de San Cristóbal. El problema del Ayapal, por inundaciones, "lo resolvemos con la infiltración de pozos que hemos construido y donde hemos instalado una bomba para succionar el agua de la micropresa hacia el sector de Nejapa.



El vice alcalde solicitará al Concejo Municipal una reforma presupuestaria porque el fondo de emergencia de cinco millones de córdobas no da abasto para hacerle frente a la situación de emergencia de Managua debido a los daños causados de las lluvias.



Los distritos con más afectaciones por las lluvias son el IV, V y III, aunque todavía la comuna con las delegaciones distritales no ha terminado de cuantificar con exactitud los daños "pero es de varios millones de córdobas".



Solamente con el colapso del puente sobre la vía suburbana "estamos hablando de una inversión de cuatro millones de córdobas y en cuento a la reparación de la red vial afectada, nos decían los ingenieros que tenemos que invertir entre cuatro y cinco millones de córdobas y solamente ahí tenemos diez millones de córdobas que tendríamos que pedirle al Concejo Municipal", mencionó.