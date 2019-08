Amenazas de muerte contra propietarios de “El Encanto”

Después que en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades tres trabajadores de la hacienda “El Encanto” murieron a manos de un grupo de policías y militares, ahora los propietarios del lugar están bajo amenazas de muerte.



José Tránsito Ríos, uno de los socios propietarios de la hacienda de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, denunció públicamente que el sábado uno de sus trabajadores se encontró con Gregorio García, sobre quien hay orden de captura por abigeato, y le dijo que estaba en busca de Tránsito y de Felipe Hurtado, porque los iba a matar.



Según Samir Elí Rivera Suárez, trabajador de “El Encanto”, venía de una finca de su papá y se encontró con García. “Miré a ese señor y me dijo que estaba esperando a Felipe Hurtado y José Ríos para matarlos. Fue un mensaje que me dijo ante dos personas más –que piden anonimato--, en la gasolinera Texaco de Río Blanco”.



¿Favoritismo o proteccionismo de autoridades?



Hay que recordar que originalmente Tránsito interpuso denuncia contra García por abigeato y hay orden de captura contra éste, pero las autoridades de la zona aseguraron que no lo buscaban porque se encontraba en una zona de difícil acceso.



Sin embargo, en la delegación policial de Bluefields, García interpuso denuncia por amenazas contra Tránsito y muy diligentemente las autoridades formaron un grupo de tres policías con apoyo de tres miembros del ejército para ir a la hacienda, que de la Cruz de Río Grande está ocho horas de camino en vehículo. La incursión que culminó en sucesos sangrientos, sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el desarme y posterior muerte de tres trabajadores de la hacienda.



Tránsito comentó que está claro que García, a pesar del problema surgido, quiere seguir con el conflicto escudado en que las autoridades no han movido un dedo para su captura y que en la hacienda fueron desarmados por las autoridades, a pesar que las armas poseen la portación del propietario.



“Estamos preocupados porque no tenemos protección de ningún tipo, ni armas de cacería. Estamos en el ‘aire’ y los trabajadores con mucha razón se están yendo por miedo. Nosotros tememos por nuestras vidas a pesar que el general de brigada Alfonso Zepeda, jefe de relaciones públicas del Ejército Nacional, nos dijo que siguiéramos trabajando con tranquilidad pero eso no lo podemos hacer por la inseguridad”.



En “tierra de nadie”



Este productor y socio de “El Encanto” dijo que la zona, por ser tan lejana, es prácticamente tierra de nadie donde el abigeato, el robo y hasta el tráfico de indocumentados está a la orden del día, pues está totalmente abandonado por la autoridades.



“Otra vez más se ve el tráfico de influencias y aparentemente son intocables. Ahora si estamos preocupados de verdad, porque del simple abigeato pasaron a las amenazas de muerte. Además los trabajadores nos han comunicado que hay mucha gente extraña y armada moviéndose por la propiedad haciendo lo que quieren. Por el río hasta nos encontramos con lo que creemos es tráfico de chinos indocumentados”.



Transito indicó que la propiedad consta de 3 mil manzanas de terreno y crían 1 mil cabezas de ganado, por lo que mencionó que tienen mucho qué perder.



“Desde el principio pedimos apoyo y terminamos con tres de nuestros trabajadores muertos. Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta vez se nos brinde protección”, fue el clamor del productor a las autoridades policiales.



Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideró que este no es el primer caso de impunidad donde las autoridades se quedan de brazos cruzados, recordando el caso de tortura en Nueva Guinea.



“Recomendaremos a los interesados y afectados que hagan uso de su derecho poniendo las denuncias donde les corresponde, en este caso Bluefields, pero por la trascendencia del caso pusimos en conocimiento de la situación a las altas autoridades de la Policía Nacional de Managua y queremos concretar el problema para que posteriormente no hayan argumentos de que todo quedó en denuncia pública”.