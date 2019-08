Irregular y también de alto riesgo

Jorge Antonio Toledo, el ex consultor de la Superintendencia de Pensiones que denunció ante la Contraloría el préstamo por 3.6 millones de dólares que hizo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a una empresa adscrita al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), instó al ente fiscalizador a investigar a profundidad las inversiones del Seguro Social en otras transacciones con fondos de los pensionados.



El préstamo, equivalente a 67 millones 301 mil córdobas, fue utilizado por la empresa Desarrollos Xolotlán S.A. (Dexosa), para la construcción del residencial Las Delicias, en Managua.



Para Toledo, ex auditor del Banco Central de Nicaragua, existe un agravante en estas transacciones del INSS al IPSM, al ser el presidente ejecutivo del Seguro Social, Roberto López, un miembro retirado del Ejército de Nicaragua, y miembro del citado Instituto al mismo tiempo.



“Hay que analizar legalmente por qué aceptó el INSS como fianza de la operación, la hipoteca de la mencionada finca (donde se levanta el proyecto) que es propiedad del IPSM, por lo que el conflicto de intereses es mayúsculo, debido a la obediencia que el presidente ejecutivo Roberto López, le debe a sus superiores militares”, señaló.



“Se tiene que investigar si esas propiedades valen lo que dicen sus dueños, si no están prendadas en otras instituciones, conocer los antecedentes registrales y catastrales de las propiedades, para conocer si a la hora de un embargo pueden ser comercializadas sin perjuicios legales, porque ya todos saben cómo adquiere sus propiedades el IPSM, como le pasó con el caso de los hermanos Urbina Rivas en Esquipulas, donde quedó en evidencia que no siempre actúan transparentemente”, señaló Toledo.



El ex consultor del INSS se refirió al caso donde abogados y ex cooperados agrícolas se aliaron para despojar de su herencia a nueve ancianos de Esquipulas, en las afueras de Managua, en un situación en la que aparecen envueltos funcionarios del IPSM.



“Poessy no es financiero ni contador”



“En ese sentido, aunque el contralor Argüello Poessy diga que el IPSM es una garantía, lo siento mucho, él merece mis respetos como abogado, pero de financiero o contador no sabe nada. Definitivamente, el INSS tiene mucho que aclarar”, insistió.



Poessy afirmó sobre el caso, que el hecho de que el IPSM del Ejército de Nicaragua sea la entidad que invierte en el proyecto, ofrece la suficiente garantía de que el préstamo será cancelado.



En rueda de prensa, el vicepresidente Jaime Morales Carazo también salió en defensa del desembolso que recibió Dexosa de parte del INSS, bajo el mismo argumento del contralor.



“IPSM y Ejército son la misma cosa”



Por su parte, Javier Meléndez, director del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp), indicó que el Ejército de Nicaragua y su Alto Mando tienen responsabilidad directa y superior sobre las acciones del IPSM.



Lo anterior lo dijo en respuesta a unas declaraciones brindadas por el vocero del Ejército, general Adolfo Zepeda, quien aseguró que el citado Instituto es un ente autónomo y separado de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, razón por la cual determinó no brindar información sobre las acciones de dicha institución, que en la práctica también hace de brazo financiero de los militares.



EL NUEVO DIARIO reveló que el INSS otorgó 3.6 millones de dólares en junio de 2007 a la sociedad Desarrollos Xolotlán S.A. (Dexosa), vinculada al IPSM, para la construcción de una residencial privada llamada Las Delicias, donde las viviendas se venderían a precios entre 35 mil y 45 mil dólares.



IPSM es hijo el Ejército



Según Meléndez, el IPSM tiene su origen en la venta de medios de guerra del Ejército a Perú y Ecuador, que incluso generaron deuda pública a Nicaragua con Rusia.



“El antiguo EPS formuló la operación comercial de venta de medios aéreos, stock de repuestos, armamento y municiones, a favor de las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador, con el fin de crear el capital semilla de un Fondo de Previsión Social Militar. Fondo que luego sería el IPSM”, reseñó.



“De hecho esas operaciones de venta de medios a Ecuador y Perú implicaron una importante deuda externa con Rusia, que se ha tenido que pagar con el dinero de los nicaragüenses”, señaló Meléndez, para ilustrar que el origen histórico del IPSM proviene directamente de los activos de guerra del Ejército de Nicaragua.



Según el analista en temas de seguridad nacional, el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, formulado por la Administración del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) en 2005, define al Sistema de Previsión Social Militar como “el conjunto de normas y medios que garantizan la seguridad social de los miembros del Ejército de Nicaragua y la asistencia y mejoramiento social y económico de los oficiales, clases y soldados, y sus familiares”.



IPSM es auditable por CGR



Este documento, además, señala que la Contraloría por ley puede ejercer controles sobre el ejercicio administrativo y financiero del IPSM.



Según el Libro de la Defensa Nacional: “La porción del patrimonio del IPSM que genera rentas para el mismo, no puede recibir ningún tipo de privilegio o facilidad especial de parte del Estado o del Ejército, que les permita operar con ventaja o competir deslealmente con las empresas del sector privado. Sus actividades, operaciones y rentas están sujetas a todos los impuestos y gravámenes que la ley establece”.



De acuerdo con el análisis de Meléndez, la relación Ejército-IPSM también tiene asideros legales.



“La base de la previsión social militar son los siguientes instrumentos jurídicos: Ley 181 (Código Militar); el Reglamento Estatutario del IPSM (Decreto Ejecutivo No. 55-95, Gaceta Diario Oficial, No. 32 del 11 de diciembre de 1995) y su reforma del tres de abril de 1998 (Gaceta No. 65)”.



Conexión legal



“Eso incluye el Reglamento Administrativo de Planes y Programas de Seguridad Social, Asistencia y Mejoramiento de los Miembros del Ejército de Nicaragua, formulado en 2003 bajo la Comandancia General del general Javier Carrión McDonough (2000-2005)”.



“Toda esta base legal que sustenta la creación del IPSM, deja claro que de ninguna manera el IPSM es una instancia aparte del Ejército de Nicaragua”, dijo el analista.



“Es el IPSM tan parte integral del Ejército de Nicaragua, que cuando desarrollamos una investigación sobre los negocios del Ejército en Nicaragua, fue la oficina de acceso a la información del Ejército quien nos negó los informes auditados de su fondo de pensiones”, analizó el director del Ieepp.