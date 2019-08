Obama logra nominación

WASHINGTON / AP

Barack Obama se aseguró el martes la nominación presidencial por el Partido Demócrata, y de inmediato su derrotada y encarnizada rival Hillary Rodham Clinton expresó su deseo de ser su compañera de fórmula.



Obama superó el límite de delegados necesarios para asegurarse la nominación, anticipándose a los resultados de las primarias en Montana y Dakota del Sur, que se celebran hoy. El senador por Illinois es, así, el primer candidato de ascendencia africana que conducirá a su partido en la disputa por la Casa Blanca.



Obama superó a Clinton en una contienda histórica y se enfrentará al senador republicano John McCain por la presidencia.



El ahora candidato presidencial demócrata organizó una fiesta para celebrar su victoria en el sitio en que se hará la Convención Nacional Republicana, en Saint Paul, Minnesota. Se trata de un claro desafío a McCain, que será su rival en la contienda por decidir quien será el 44º. presidente de Estados Unidos.



Obama, de 46 años de edad --la misma que tenía John Fitzgerald Kennedy cuando lanzó su nominación presidencial-- superó a Clinton, que era la favorita del Partido Demócrata, gracias a una formidable maquinaria política, una organización impecable en materia de recolección de fondos, y un gran carisma personal. Inclusive, sus rivales admiten que no hay un fenómeno político parecido en Estados Unidos desde Kennedy.



Asombra posición de Hillary

En una campaña llena de sorpresas, los comentarios de Clinton de que desearía ser la compañera de fórmula de Obama asombraron a propios y extraños. Durante la campaña, Clinton hizo todos los esfuerzos posibles para demostrar que tanto en experiencia como en materia de seguridad nacional, ella y McCain eran aptos para enfrentar desafíos, pero no Obama.



La campaña de Clinton estuvo basada durante meses en la experiencia de la senadora como primera dama y legisladora de la cámara alta en su segundo mandato, dispuesta, según ella, a gobernar desde el primer día.



Empero, tras un año de campaña, Obama ganó el primer consejo vecinal de Iowa el 3 de enero, y el ex profesor universitario adquirió tintes de fenómeno.



‘’Nos unimos como demócratas, como republicanos e independientes, para alzarnos y afirmar que somos una nación, un pueblo y que ha llegado nuestro momento de cambio’’, dijo entonces en Des Moines.



Según un participante en una teleconferencia el martes en la tarde, en la que participaron Clinton y miembros de la delegación legislativa neoyorquina, la representante Lydia Velasquez dijo que la mejor manera de que Obama conquiste el voto hispano y a otros sectores, es que lleve a la ex primera dama como su compañera de fórmula.



De inmediato, Clinton respondió: ‘’Estoy abierta’’ a esa idea, según informó un participante, que pidió no ser identificado pues se trataba de una llamada privada.



Obama selló su victoria en base a declaraciones públicas de delegados así como otros 16 adicionales que confirmaron sus intenciones a la AP. El conteo también incluye 11 delegados que Obama tiene garantizados si obtiene un 30% de los votos en Dakota del Sur y en Montana. Las encuestas indican que Obama es favorito en ambos estados. Se necesitan 2,118 delegados para asegurar la nominación.



Clinton, al parecer, está dispuesta a admitir que su rival acumuló los delegados necesarios para adjudicarse la victoria, dijeron allegados a su campaña, según los cuales, la senadora no piensa suspender ni poner fin a su candidatura en un discurso que pronunciará el martes por la noche en Nueva York.