"Precio del frijol bajará en diciembre"

El gobierno prometió que el precio de una libra (0,45 kilos) de frijol disminuirá de los actuales 1,22 a 0,42 dólares en los próximos dos meses.



El ministro de Agricultura y Forestal (Magfor), Ariel Bucardo, dijo que espera que el precio de frijol, básico para la dieta de sus compatriotas, baje considerablemente como resultado de una serie de factores.



El alto precio de este producto ha alarmado a los consumidores en un país donde el 80 por ciento de los nicaragüenses sobrevive con menos de dos dólares al día.



En declaraciones a una radio afín al gobierno, Bucardo recordó que la producción de frijoles resultó fuertemente afectada por las lluvias caídas en el país en los meses de septiembre y octubre pasados.



Matizó que pese a todo, no toda la cosecha se perdió, pero no ofreció cifras de lo que no se malogró a causa de los eventos hidrometeorológicos de este año.



Anotó que Nicaragua se ha convertido en un gran abastecedor de frijoles de los países centroamericanos, que presionan por comprar el grano y que a esto hay que agregar la demanda del consumo nacional.



También afirmó que hay al menos tres grandes compradores de frijoles que han estado especulando con el precio del grano, luego de comprar cosechas de postrera (segunda del año) y guardarlas en bodegas para sacar el grano después y obtener grandes ganancias, tras imponer precios altos.



Libre de aranceles



Bucardo dijo que el gobierno, para enfrentar el problema del precio récord del frijol, ha decretado la importación del grano libre de aranceles. Señaló que parte del frijol que se sembró en septiembre ya comienza a salir al mercado, lo que ha originado que en algunas zonas del país comience bajar el precio del grano como en Nueva Segovia, norte de Nicaragua.