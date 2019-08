“Gobierno fabrica el caos para culparnos”

La Coordinadora Nacional del Transporte acusó al gobierno de provocar una situación irregular en la distribución del combustible para luego acusarlos de fomentar “el mercado negro” con el carburante que el Estado les vende con el descuento de un dólar con 30 centavos desde el pasado 17 de mayo.



El ingeniero Franklin Sequeira, Viceministro de Transporte, reconoció recientemente que existe un descontrol con la entrega del combustible a los transportistas. “No se está controlando nada” aseguró en una entrevista con EL NUEVO DIARIO, y responsabilizó de ello a Petronic, encargada de la distribución del combustible.



Pero para Allan Vargas, presidente del Movimiento de Taxistas por un Combustible Justo, el descontrol del que habla el viceministro puede tratarse de un arma de doble filo, “para decir que el desorden que hay actualmente viene de parte nuestra”, cuando según Vargas, la autoridad reguladora o emisora es la que debe establecer los mecanismos de control.



“Ahora es muy fácil plantear que hay un descontrol, cuando el mismo Estado --como ente regulador-- lo está fomentando”, advirtió Vargas, quien aseguró que al día siguiente de que el presidente Daniel Ortega tomó la medida unilateral del descuento al combustible, la Coordinadora advirtió sobre la posibilidad de promover “el mercado negro” con el combustible. “Es un arma de doble filo”, señaló.



Sobre los controles

Según Sequeira, vicetitular del MTI, la falta de control permite que transportista pongan combustible en una estación y hacer lo mismo en otra gasolinera. Frank Rivera, supervisor de despacho ubicado en la bomba de Petronic Larreynaga, afirmó que el control en la venta se hace a través de una red que emite unos voucher que detallan la cantidad de combustible acumulado, la cantidad disponible y el consumo histórico.



“Si el taxista quiere comprar en otra gasolinera de Petronic más de la cuota que le corresponde, la base de datos lo rechaza”, afirmó Rivera, pero ese control sólo se ejerce en las gasolineras de Petronic, lo cual no ocurre en las estaciones Shell. “Pueden ‘fulear’ dos veces porque no hay restricción”, indicó.



No hay mesas técnicas

Vargas negó que existan avances en las mesas técnicas que el gobierno anuncia se desarrollan en los departamentos. “Hay un remedo de mesas técnicas en los departamentos donde los que están a cargo son alcaldes y funcionarios de los CPC, que no tienen capacidad de discutir problemas técnicos como el combustible”.