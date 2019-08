Intentan “transparentar” la ayuda que maneja el Estado

El diputado Francisco Aguirre, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), reveló que esa comisión logró dictaminar ayer el anteproyecto de la “Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense”, la cual tiene como objetivo transparentar toda la ayuda que reciben las instituciones y empresas del Estado.



Aguirre explicó que el anteproyecto fue dictaminado favorablemente por la mayoría de los miembros de la Comisión, incluyendo diputados sandinistas, con la cual se permitirá regular el uso de los fondos que reciben las empresas estatales como Petronic e instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS).



“Todo lo que hace Petronic va a tener que ser auditado externamente, compartido con la población a través de la publicación de sus estados financieros en un diario de circulación masivo, y además en una página web a partir de la aprobación de la Ley”, refirió Aguirre, quien recordó que hoy será presentado el dictamen de la ley ante la Primera Secretaría de la AN, el cual fue promovido por él y los diputados Víctor Hugo Tinoco, Leopoldo Navarro y Eliseo Núñez (padre).



Las declaraciones las dio Aguirre ayer por la tarde en las instalaciones de la AN, en donde se reunió con Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas, y Bayardo Arce, asesor económico presidencial, para abordar temas relacionados con el cambio de la matriz de generación, además de la deuda que podría generar para el Estado nicaragüense la ayuda venezolana.



Según Aguerri, Rappaccioli y Arce aseguraron en la reunión que “la ayuda venezolana ha creado cero deuda para el pueblo de Nicaragua”, debido a que una parte de la ayuda llega al país a través de inversión privada y otra en forma de donaciones, pero, además, el diputado dijo que tampoco la AN ha aprobado ninguna ayuda venezolana reembolsable.



En ese sentido, anunció que este jueves, el presidente de Petronic, Francisco López, asistirá ante esa misma comisión para sostener una “conversación franca” sobre el tema de los fondos venezolanos, pero también Arce se comprometió a asistir la próxima semana para abordar con mayor detalle algunas dudas que tienen los diputados en torno a ese contenido.