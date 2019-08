Buses nuevos en las cuentas de la lechera

Todo parece indicar que los buses que el gobierno de Nicaragua comprará a México con el préstamo de 26.5 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, no podrán llegar en noviembre, fecha que el gobierno se había planteado y que coincide con el proceso electoral para escoger a las nuevas autoridades municipales.



El ingeniero Franklin Sequeira, Director de la Secretaría de Transporte del MTI, reveló que el Ministerio ya hizo llegar al BCIE toda la documentación sobre la licitación de los nuevos buses para que éste otorgue su no objeción para iniciar el proceso de licitación. Sequeira reveló que el Banco haría una evaluación de toda la documentación y podría incluso poner objeciones que obligarían a la institución a regresar toda la documentación para subsanar la parte cuestionada.



La revisión, a criterio del funcionario, no es cosa de días, podría llevarse uno o dos meses. “Ellos revisan todo conforme al contrato del préstamo y las cláusulas, eso se lleva hasta dos meses”, lo que podría atrasar una vez más el proceso de licitación en el que está previsto participen las compañías mexicanas fabricantes de buses; International, Dina Camiones S.A. y Mercedes Benz.



Papeleo que atrasa

El ingeniero Sequeira habría reconocido en febrero pasado que “realmente hay un atraso, pero podría ser que en mayo comiencen a llegar las primeras unidades”, lo que evidentemente no ocurrió. Ahora resulta que la no objeción a los documentos de licitación presentados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, atrasará una vez más la compra de los 350 buses con lo que el gobierno espera renovar todo el parque vehicular del transporte urbano en Managua que llega a los 800 buses.



Si no hay objeción, Sequeira cree que los buses nuevos pueden estar llegando al país en noviembre próximo, pero si el BCIE objeta algunas cláusulas o los oferentes objetan algo, “no se podrá para esa fecha”, aseguró.



Uno de los compromisos del gobierno es que al menos el 10 por ciento de los 350 buses que serán comprados a compañías mexicanas deberán tener un sistema de elevadores para facilitar el abordaje a las personas con discapacidad.