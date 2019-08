Fiscal duda si barbaridad judicial estaba bien hecha

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que aún no sabe si reconocerán la convalidación del acto de allanamiento que ejecutaron oficiales de la Policía Nacional en la finca “El Encanto”, sin orden judicial, y que terminó en la muerte de tres agricultores dentro de la casa.



“Vamos a examinar las cosas y a darle su debido valor a lo que se está haciendo. Eso, se va a estimar, será producto de la evaluación para decidir que se va a hacer”, indicó Centeno, al preguntarle si reconocerán la convalidación efectuada por el juez suplente de Bluefields, Avelino Gutiérrez, a petición del jefe policial de esa región, Víctor López, fuera del término establecido por la ley.



Gutiérrez convalidó el allanamiento efectuado en la finca “El Encanto” el pasado 21 de mayo, después de seis días de ejecutado, aunque el artículo 246 del Código Procesal Penal (CPP) establece que debe hacerse 24 horas después.



El juez Gutiérrez defendió su decisión argumentando que aunque el CPP establece 24 horas, convalidó el allanamiento porque hay un término de la distancia de trece días, entre la Cruz de Río Grande --donde sucedieron los hechos-- y Bluefields, aunque reconoció que en materia penal no se pueden hacer interpretaciones extensivas de la ley.



Insiste en legalidad

“La convalidación fue legal en término de ley”, dijo Gutiérrez, quien admitió desconocer que los magistrados de la Sala Penal de CSJ en varias sentencias hayan ordenado la libertad de personas condenadas cuyos casos comenzaron con el allanamiento de morada sin orden judicial.



“No conozco la jurisprudencia de la Sala Penal, porque como suplentes nunca nos invitan a un seminario”, justificó Gutiérrez. En las sentencias, los magistrados han dejado claro, entre otras disposiciones, que el acto del allanamiento de morada tiene su origen regulatorio en el numeral 4° párrafo segundo del artículo 26 de la Constitución, que indica “el domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, excepto: a) si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio”.



Afirman los magistrados que “sorprende y preocupa gravemente la malhadada y algo difundida práctica de allanamientos contrarios a la Constitución, por que se realizan sin autorización judicial…”.



Gutiérrez: “A mí no me hablaron de muertos”



Gutiérrez dijo que el jefe de Policía no le informó que hubiesen tres muertes de por medio. No obstante, indicó que son facultades del jefe de la Policía ordenar el arresto después de conocer un ilícito cometido. Reconoció, no obstante, que en este caso había una denuncia por “amenazas” de muerte, no por un acto consumado.



Por su lado, Centeno expresó que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha cooperado muchísimo llevando a los testigos y aportando suficiente, y aunque han recibido críticas ése es el trabajo que deberían tener las organizaciones de derechos humanos.



El proceso investigativo de la Policía Nacional después de recibir la denuncia comenzó con el allanamiento a la finca “El Encanto”, y en todo caso, el proceso de la Fiscalía estaría, según las sentencias de la Sala Penal de la CSJ, viciado desde el inicio.