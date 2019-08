400 kilómetros de calles afectados por aguaceros

Un 30% de la red vial de Managua, consistente en 400 kilómetros de calles, fue afectado por las lluvias de este lunes, dijo ayer el vicealcalde capitalino, Nery Leiva Orochena.



La lluvia también hizo colapsar algunos puentes, porque el sistema de drenaje ya no tiene capacidad para hacer circular la cantidad de agua que baja a la capital, dijo Leiva, y puso como ejemplo las inundaciones en vías del sector de El Dorado y el puente de El Paraisito, donde se inundaron 50 viviendas.



En el barrio 18 de Mayo no hubo muchas consecuencias, pero fueron afectados el ‘Walter Ferreti’, parte del barrio Grenada, y el Hospital ‘Manolo Morales’ fue inundado.



La Alcaldía ha coordinado con la Defensa Civil para garantizar la vida de las personas que están en peligro por seguir habitando junto a los cauces.



Anunció el vicealcalde que se solicitará al Concejo una reforma presupuestaria, porque el fondo de emergencia de 5 millones de córdobas no da abasto para hacerle frente a la situación existente en la capital, debido a los embates de las lluvias.



Advirtió que si las lluvias siguen con mayor intensidad y sobrepasan las capacidades que tiene la Alcaldía de Managua, “tendríamos que pedir apoyo al gobierno central, y si se avecinan de tres a cinco días de lluvias, Managua podría colapsar”.